13 декабря 2022

В Курганской области ПФР незаконно лишал женщину части пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионный фонд РФ. Курган, пенсионный фонд рф
У жительницы Курганской области незаконно удерживали часть пенсий Фото:

Пенсионный фонд незаконно удерживал часть пенсий у жительницы города Шадринска Курганской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Установлено, что в ГУ ОПФР по Курганской области на исполнении находятся исполнительные документы о взыскании с женщины задолженности по договору займа и оплате коммунальных услуг. В результате произведенных удержаний размер пенсии, подлежащей к выплате, составляет ниже прожиточного минимума для пенсионеров на территории Курганской области», — говорится в сообщении. По данным исполнительных документов, из пенсии размером более 12 тысяч рублей удерживалось 50% денежных средств в счет возмещения задолженности.

Шадринской межрайонной прокуратурой направлен иск в суд с требованием обязать ОПФР региона снизить размер удержания из страховой пенсии по старости до сохранения прожиточного минимума. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении.

Ранее URA.RU писало, что ПФР отказал курганцу в выплате пособия на погребение родственника. Также сообщалось, что курганский учитель заставил Пенсионный фонд назначить досрочную пенсию через суд.

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Пенсионный фонд незаконно удерживал часть пенсий у жительницы города Шадринска Курганской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что в ГУ ОПФР по Курганской области на исполнении находятся исполнительные документы о взыскании с женщины задолженности по договору займа и оплате коммунальных услуг. В результате произведенных удержаний размер пенсии, подлежащей к выплате, составляет ниже прожиточного минимума для пенсионеров на территории Курганской области», — говорится в сообщении. По данным исполнительных документов, из пенсии размером более 12 тысяч рублей удерживалось 50% денежных средств в счет возмещения задолженности. Шадринской межрайонной прокуратурой направлен иск в суд с требованием обязать ОПФР региона снизить размер удержания из страховой пенсии по старости до сохранения прожиточного минимума. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении. Ранее URA.RU писало, что ПФР отказал курганцу в выплате пособия на погребение родственника. Также сообщалось, что курганский учитель заставил Пенсионный фонд назначить досрочную пенсию через суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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