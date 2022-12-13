В Курганской области ПФР незаконно лишал женщину части пенсий

14 декабря 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

У жительницы Курганской области незаконно удерживали часть пенсий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионный фонд незаконно удерживал часть пенсий у жительницы города Шадринска Курганской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что в ГУ ОПФР по Курганской области на исполнении находятся исполнительные документы о взыскании с женщины задолженности по договору займа и оплате коммунальных услуг. В результате произведенных удержаний размер пенсии, подлежащей к выплате, составляет ниже прожиточного минимума для пенсионеров на территории Курганской области», — говорится в сообщении. По данным исполнительных документов, из пенсии размером более 12 тысяч рублей удерживалось 50% денежных средств в счет возмещения задолженности. Шадринской межрайонной прокуратурой направлен иск в суд с требованием обязать ОПФР региона снизить размер удержания из страховой пенсии по старости до сохранения прожиточного минимума. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении. Ранее URA.RU писало, что ПФР отказал курганцу в выплате пособия на погребение родственника. Также сообщалось, что курганский учитель заставил Пенсионный фонд назначить досрочную пенсию через суд.

Пенсионный фонд незаконно удерживал часть пенсий у жительницы города Шадринска Курганской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «Установлено, что в ГУ ОПФР по Курганской области на исполнении находятся исполнительные документы о взыскании с женщины задолженности по договору займа и оплате коммунальных услуг. В результате произведенных удержаний размер пенсии, подлежащей к выплате, составляет ниже прожиточного минимума для пенсионеров на территории Курганской области», — говорится в сообщении. По данным исполнительных документов, из пенсии размером более 12 тысяч рублей удерживалось 50% денежных средств в счет возмещения задолженности. Шадринской межрайонной прокуратурой направлен иск в суд с требованием обязать ОПФР региона снизить размер удержания из страховой пенсии по старости до сохранения прожиточного минимума. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении. Ранее URA.RU писало, что ПФР отказал курганцу в выплате пособия на погребение родственника. Также сообщалось, что курганский учитель заставил Пенсионный фонд назначить досрочную пенсию через суд.