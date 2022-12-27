В России подорожали жизненно необходимые лекарства

За 2022 год в России на 1,8% выросли цены на жизненно необходимые лекарства. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
«За 11 месяцев текущего года уровень розничных цен на жизненно необходимые лекарства повысился <…> на 1,8%», — уточняет ведомство в своем telegram-канале. При этом отмечается, что данный рост говорит о стабильной ситуации с ценами.
Ранее россияне назвали свои главные страхи в 2023 году. Один из них заключается в потере доходов и страхе сильно заболеть. Также правительство РФ установило правила выдачи «принудительных лицензий» для экспорта лекарств, пишет РАПСИ.
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За 2022 год в России на 1,8% выросли цены на жизненно необходимые лекарства. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). «За 11 месяцев текущего года уровень розничных цен на жизненно необходимые лекарства повысился <…> на 1,8%», — уточняет ведомство в своем telegram-канале. При этом отмечается, что данный рост говорит о стабильной ситуации с ценами. Ранее россияне назвали свои главные страхи в 2023 году. Один из них заключается в потере доходов и страхе сильно заболеть. Также правительство РФ установило правила выдачи «принудительных лицензий» для экспорта лекарств, пишет РАПСИ.