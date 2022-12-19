Россияне назвали свои главные страхи в 2023 году

Аналитики НАФИ: россияне больше всего боятся инфляции, потери доходов и болезней в новом году

20 декабря 2022 в 07:30 Размер текста - 17 +

Россияне боятся, что потеряют доход в следующем году Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители России опасаются сильно заболеть в 2023 году, потерять доход или столкнуться с высокой инфляцией. Об этом рассказали исследователи аналитического центра НАФИ. «При этом особенно сильно россияне боятся заболеть в будущем году какой-нибудь тяжелой болезнью (о наличии такого страха заявили 27%), а также потерять свои доходы (27%) и увеличить расходы из-за вызванного инфляцией роста цен (29%)», — пишет РБК со ссылкой на опрос НАФИ. Также часть респондентов выразили беспокойство, что может что-то случиться с их детьми (25%). 20% опрошенных боятся новой волны пандемии коронавируса, 18% опасаются терактов. О страхе потерять возможность расплатиться по кредиту заявили 11%, о боязни потерять работу — 9%. Еще 8% боятся, что начнется дефицит продуктов и лекарств, 7% — стихийных бедствий. Сообщается, что опрос проводили среди 1600 человек старше 18 лет. Аналитики опирались на информацию Росстата, чтобы правильно отразить мнение разных категорий населения. Ранее врач-психотерапевт Полина Свечникова рассказала о методах борьбы с тревожностью накануне нового года. Она посоветовала брать под контроль плохие мысли, а также на несколько дней «отключаться от мира» и уезжать в другой город. За последний год уровень тревоги среди россиян вырос почти на 70%, сообщает сайт MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители России опасаются сильно заболеть в 2023 году, потерять доход или столкнуться с высокой инфляцией. Об этом рассказали исследователи аналитического центра НАФИ. «При этом особенно сильно россияне боятся заболеть в будущем году какой-нибудь тяжелой болезнью (о наличии такого страха заявили 27%), а также потерять свои доходы (27%) и увеличить расходы из-за вызванного инфляцией роста цен (29%)», — пишет РБК со ссылкой на опрос НАФИ. Также часть респондентов выразили беспокойство, что может что-то случиться с их детьми (25%). 20% опрошенных боятся новой волны пандемии коронавируса, 18% опасаются терактов. О страхе потерять возможность расплатиться по кредиту заявили 11%, о боязни потерять работу — 9%. Еще 8% боятся, что начнется дефицит продуктов и лекарств, 7% — стихийных бедствий. Сообщается, что опрос проводили среди 1600 человек старше 18 лет. Аналитики опирались на информацию Росстата, чтобы правильно отразить мнение разных категорий населения. Ранее врач-психотерапевт Полина Свечникова рассказала о методах борьбы с тревожностью накануне нового года. Она посоветовала брать под контроль плохие мысли, а также на несколько дней «отключаться от мира» и уезжать в другой город. За последний год уровень тревоги среди россиян вырос почти на 70%, сообщает сайт MK.RU.