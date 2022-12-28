В Курганской области стала лучше экология

Общественники: экологическая обстановка в Кургане стала лучше

29 декабря 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Общественники утверждают, что экология в городах улучшается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область улучшила показатели в национальном экологическом рейтинге регионов. По итогам осени субъект поднялся на 5 позиций и занял 54-е место. Данные рейтинга опубликовала общественная организация «Зеленый Патруль». Эксперты отметили, что экоситуация по стране в целом улучшается. «Курганская область: №54, динамика: +5», — указано в исследовании. «Экологическая ситуация по РФ стабильно улучшается. „Двоечников“ среди регионов уже не осталось, число „хорошистов“ растет. Мы считаем, что это напрямую связано с реализацией нацпроекта „Экология“, повышенным вниманием всего общества и властей к проблемам экологии, с изменением экологического мышления людей в России», — отметил председатель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин. Среди регионов УрФО Курганская область замыкает тройку лидеров по экологической обстановке. Аутсайдеры рейтинга — Свердловская и Челябинская области. Общественная организация «Зеле?ный патруль» публикует «Национальный экологический рейтинг» регионов России с 2008 года. На сегодня в него включены 89 субъектов РФ, включая Донецк, Луганск, Запорожье и Херсонскую область.

Курганская область улучшила показатели в национальном экологическом рейтинге регионов. По итогам осени субъект поднялся на 5 позиций и занял 54-е место. Данные рейтинга опубликовала общественная организация «Зеленый Патруль». Эксперты отметили, что экоситуация по стране в целом улучшается. «Курганская область: №54, динамика: +5», — указано в исследовании. «Экологическая ситуация по РФ стабильно улучшается. „Двоечников“ среди регионов уже не осталось, число „хорошистов“ растет. Мы считаем, что это напрямую связано с реализацией нацпроекта „Экология“, повышенным вниманием всего общества и властей к проблемам экологии, с изменением экологического мышления людей в России», — отметил председатель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин. Среди регионов УрФО Курганская область замыкает тройку лидеров по экологической обстановке. Аутсайдеры рейтинга — Свердловская и Челябинская области. Общественная организация «Зеле?ный патруль» публикует «Национальный экологический рейтинг» регионов России с 2008 года. На сегодня в него включены 89 субъектов РФ, включая Донецк, Луганск, Запорожье и Херсонскую область.