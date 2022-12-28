Свердловская область признана аутсайдером в экологическом рейтинге

29 декабря 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Свердловская область заняла предпоследнее место в экологическом рейтинге Фото: Илья Московец © URA.RU «Национальный экологический рейтинг», проводимый общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль», присвоил Свердловской области предпоследнее место по результатам осени 2022 года. Данные рейтинга были опубликованы на сайте общественников. «По итогам осени 2022 года Свердловская область заняла 84 место из 85 возможных. У самых отстающих регионов, среди которых промышленно развитые Свердловская, Челябинская, Омская, Иркутская области, сводный экологический индекс превысил 50 единиц из 100, что произошло впервые за 15 лет расчета «Национального экологического рейтинга», — рассказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов. Данный экологический рейтинг формируется с 2007 года. Представленный результат отражает события в экологической сфере региона с 01 сентября по 30 ноября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область вошла в десятку лучших среди регионов страны. По ключевым показателям качества жизни область заняла восьмое место в РФ.

«Национальный экологический рейтинг», проводимый общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль», присвоил Свердловской области предпоследнее место по результатам осени 2022 года. Данные рейтинга были опубликованы на сайте общественников. «По итогам осени 2022 года Свердловская область заняла 84 место из 85 возможных. У самых отстающих регионов, среди которых промышленно развитые Свердловская, Челябинская, Омская, Иркутская области, сводный экологический индекс превысил 50 единиц из 100, что произошло впервые за 15 лет расчета «Национального экологического рейтинга», — рассказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов. Данный экологический рейтинг формируется с 2007 года. Представленный результат отражает события в экологической сфере региона с 01 сентября по 30 ноября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область вошла в десятку лучших среди регионов страны. По ключевым показателям качества жизни область заняла восьмое место в РФ.