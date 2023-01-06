Юрист объяснил, что делать при поступлении денежного «подарка» от неизвестного лица

Неожиданное поступление средств на банковский счет не стоит использовать по своему усмотрению, так как эти деньги все еще принадлежат отправителю. Заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич объяснил, что нужно делать в подобной ситуации.
«Если перевод пришел не от мошенников, а от физлица или организации, которые допустили ошибку в реквизитах, то, скорее всего, в ближайшее время отправитель поймет свою ошибку и будет делать возврат через банк. Если же вы потратите внезапный „подарок“ или откажетесь возвращать деньги, то вас смогут обвинить в краже», — передает слова Янкевича агентство «Прайм».
В случае, если вам звонит или пишет отправитель денег с требованием вернуть сумму, не нужно пытаться разобраться в ситуации лично. Эксперт объяснил, что в таком варианте для собственной безопасности необходимо обратиться в банк, чтобы там разобрались с неизвестным переводом.
Ранее URA.RU сообщало, что мошенники придумали новый способ кражи денежных средств со счетов своих жертв. Для этого потенциальных жертв просят перевести деньги на собственный счет в другом банке с зараженного вирусом телефона.
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Неожиданное поступление средств на банковский счет не стоит использовать по своему усмотрению, так как эти деньги все еще принадлежат отправителю. Заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич объяснил, что нужно делать в подобной ситуации. «Если перевод пришел не от мошенников, а от физлица или организации, которые допустили ошибку в реквизитах, то, скорее всего, в ближайшее время отправитель поймет свою ошибку и будет делать возврат через банк. Если же вы потратите внезапный „подарок“ или откажетесь возвращать деньги, то вас смогут обвинить в краже», — передает слова Янкевича агентство «Прайм». В случае, если вам звонит или пишет отправитель денег с требованием вернуть сумму, не нужно пытаться разобраться в ситуации лично. Эксперт объяснил, что в таком варианте для собственной безопасности необходимо обратиться в банк, чтобы там разобрались с неизвестным переводом. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники придумали новый способ кражи денежных средств со счетов своих жертв. Для этого потенциальных жертв просят перевести деньги на собственный счет в другом банке с зараженного вирусом телефона.