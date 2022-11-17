Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов

17 ноября 2022 в 08:39 Размер текста - 17 +

Мошенники заражают телефон жертвы вирусом-трояном, сообщают «Известия» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мошенники придумали новый способ кражи денежных средств со счетов своих жертв. Аферисты просят россиян перевести деньги на собственный счет в другом банке, а затем крадут. Также телефон жертвы они заражают вирусом, который ворует учетные данные пользователя. Об этом сообщает газета «Известия». «Мошенники сначала просят перевести нужную сумму из основного банка на свой же счет в другом банке, а затем крадут. Телефон заражают вирусом-трояном, который похищает учетные данные пользователей устройств, в том числе логин и пароль к интернет-банку, а также коды из SMS», — сообщает газета. Ранее мошенники стали чаще выводить украденные деньги с помощью виртуальных карт различных платежных сервисов. Кроме того злоумышленники воровали деньги с банковских счетов с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Также аферисты предлагали установить на смартфон специальное приложение, которое якобы надежно защитит деньги. Эксперты рассказали как уберечь себя и близких от потери денег и нервов, предложив использовать надежные пароли и проверку сайтов на безопасность, напоминают «Дни.ру».

Мошенники придумали новый способ кражи денежных средств со счетов своих жертв. Аферисты просят россиян перевести деньги на собственный счет в другом банке, а затем крадут. Также телефон жертвы они заражают вирусом, который ворует учетные данные пользователя. Об этом сообщает газета «Известия». «Мошенники сначала просят перевести нужную сумму из основного банка на свой же счет в другом банке, а затем крадут. Телефон заражают вирусом-трояном, который похищает учетные данные пользователей устройств, в том числе логин и пароль к интернет-банку, а также коды из SMS», — сообщает газета. Ранее мошенники стали чаще выводить украденные деньги с помощью виртуальных карт различных платежных сервисов. Кроме того злоумышленники воровали деньги с банковских счетов с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Также аферисты предлагали установить на смартфон специальное приложение, которое якобы надежно защитит деньги. Эксперты рассказали как уберечь себя и близких от потери денег и нервов, предложив использовать надежные пароли и проверку сайтов на безопасность, напоминают «Дни.ру».