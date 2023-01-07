Лунное гало появилось в небе над Курганом (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Кургана в ночь с 7 на 8 января могли наблюдать необычное природное явление — лунное гало. Об этом рассказала местная жительница.

«В небе над Курганом было замечено лунное гало. Это редкое явление, характеризующееся возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Как правило, гало имеет форму круга, кольца или дуги», — написала Анастасия Токписева в группе «Типичный Курган» в соцсети «Вконтакте».

О том, что в январе у жителей УрФО и Перми появится возможность увидеть одновременно все самые яркие космические тела на небе, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что их можно будет наблюдать даже невооруженным глазом.