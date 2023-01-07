07 января 2023
06 января 2023
05 января 2023

В небе над Курганом замечено редкое астрономическое явление. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер. Тюмень, магнитная буря, солнце, гало, закат, вечер
Лунное гало появилось в небе над Курганом (архивное фото) Фото:

Жители Кургана в ночь с 7 на 8 января могли наблюдать необычное природное явление — лунное гало. Об этом рассказала местная жительница.

«В небе над Курганом было замечено лунное гало. Это редкое явление, характеризующееся возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Как правило, гало имеет форму круга, кольца или дуги», — написала Анастасия Токписева в группе «Типичный Курган» в соцсети «Вконтакте».

О том, что в январе у жителей УрФО и Перми появится возможность увидеть одновременно все самые яркие космические тела на небе, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что их можно будет наблюдать даже невооруженным глазом.

В небе над Курганом появилось гало
Фото:

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Жители Кургана в ночь с 7 на 8 января могли наблюдать необычное природное явление — лунное гало. Об этом рассказала местная жительница. «В небе над Курганом было замечено лунное гало. Это редкое явление, характеризующееся возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Как правило, гало имеет форму круга, кольца или дуги», — написала Анастасия Токписева в группе «Типичный Курган» в соцсети «Вконтакте». О том, что в январе у жителей УрФО и Перми появится возможность увидеть одновременно все самые яркие космические тела на небе, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что их можно будет наблюдать даже невооруженным глазом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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