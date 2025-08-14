Фиолетовые волосы и пирсинг: в каком виде можно и нельзя ходить в школу

С приближением нового учебного года многие родители и школьники задаются вопросом о требованиях к внешнему виду учеников. Можно ли красить волосы в яркие цвета, носить дреды или делать пирсинг? Имеет ли право школа отстранить ребенка от занятий из-за несоответствия дресс-коду? На какие нормативные документы следует опираться при возникновении спорных ситуаций? На эти и другие вопросы URA.RU ответил адвокат Александр Шушаков.
Что регулирует внешний вид школьников в 2025 году
Многие родители ошибочно полагают, что требования к внешнему виду учеников устанавливаются на федеральном уровне. Однако, как пояснил адвокат Александр Шушаков, ситуация иная.
"Внешний вид школьника регулируется не федеральным законом, а, как правило, уставом конкретной школы. Везде он разный. Там могут быть прописаны требования к форме, к цвету волос и к аксессуарам", — отметил эксперт.
Действительно, согласно статье 38 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе самостоятельно устанавливать требования к одежде обучающихся. Они могут определять общий вид, цвет, фасон, виды одежды и правила ее ношения через локальные нормативные акты.
При этом, важно понимать иерархию нормативных документов:
- Федеральный закон "Об образовании" дает школам право устанавливать требования к одежде
- Типовые требования субъектов РФ задают рамки для школьных правил
- Устав школы и локальные акты конкретизируют правила для учеников конкретного учебного заведения
"Устав – это локальный нормативный акт. Он обязателен для учеников, но не может противоречить Конституции и федеральным законам", — подчеркнул Шушаков.
Какие требования могут предъявлять школы к внешнему виду учеников
С 1 июля 2025 года в России действует новый национальный стандарт ГОСТ Р 71582-2024 "Одежда обучающихся (школьная форма)". Он устанавливает единые рекомендации к качеству и безопасности школьной формы, но не делает ее ношение обязательным на федеральном уровне.
"ГОСТы на школьную форму носят рекомендательный характер. Они описывают, как она может выглядеть, но не являются прямым запретом на определенные цвета или прически", — пояснил адвокат Шушаков.
Согласно новому стандарту, школьная форма должна соответствовать следующим критериям:
- Деловой и консервативный стиль
- Удобство, сдержанность, предпочтительно натуральные ткани
- Отсутствие символики асоциальных неформальных молодежных объединений
- Возможность размещения государственной символики и геральдики
На практике это означает, что в большинстве школ вводятся требования к трем видам одежды:
- Повседневная форма — классические брюки/юбки, пиджаки, жилеты, рубашки/блузки нейтральных цветов
- Парадная форма — дополняется белой рубашкой или праздничными аксессуарами
- Спортивная форма — специализированная одежда для уроков физкультуры
Что касается запретов, то наиболее распространенными ограничениями в школьных уставах являются:
- Одежда с яркими принтами, рваными элементами, провокационными надписями
- Религиозная символика, головные уборы в помещениях
- Обувь на высоком каблуке для девочек
- Пирсинг, татуировки, волосы неестественных цветов
Что делать, если требования школы кажутся чрезмерными
По словам Александра Шушакова, при возникновении конфликтных ситуаций необходимо сначала обратиться к первоисточнику — уставу школы:
"Если запрета в уставе нет, но вас притесняют за дреды, фиолетовые волосы или татуировки, это уже вопрос защиты прав. В таком случае можно обратиться к директору, в департамент образования или к уполномоченному по правам ребенка", — рекомендует адвокат.
Важно понимать, что решения, касающиеся школьной формы, директор не может принимать единолично. Согласно ч. 1 ст. 38 Федерального закона "Об образовании", локальный нормативный акт о требованиях к одежде принимается с учетом мнения: — совета обучающихся — совета родителей — представительного органа работников и обучающихся.
Если вы считаете, что ваши права нарушаются, можно действовать по следующему алгоритму:
- Ознакомиться с уставом школы и проверить, есть ли там конкретный запрет
- Направить письменное обращение администрации школы
- Создать комиссию по урегулированию споров
- При необходимости обратиться в районный отдел образования, Рособрнадзор или прокуратуру
Могут ли отстранить ребенка от занятий за несоответствие дресс-коду
Один из самых волнующих вопросов — может ли школа не допустить ребенка к занятиям из-за внешнего вида? Адвокат Александр Шушаков дает однозначный ответ:
"Что грозит школьнику за нарушение устава либо правил школы? Обычно это устное замечание, запись в дневник, вызов родителей. Формальных санкций вроде отчисления за внешний вид не существует, особенно если речь не о систематическом нарушении, а о разовой ситуации", — подчеркивает эксперт.
Судебная практика показывает, что отстранение ребенка от занятий из-за внешнего вида является нарушением его конституционного права на образование. Школа не имеет права:
- Выгнать ученика с урока за отсутствие формы
- Заставить переодеваться или снимать аксессуары
- Исключить из учебного заведения только на основании несоответствия внешнего вида требованиям
"Но при постоянном конфликте школа может фиксировать нарушение, что формально станет поводом для дисциплинарных мер", — предупреждает Шушаков.
Куда жаловаться, если школьника ругают за внешний вид
Эксперты подчеркивают, что ключевым в данном вопросе является поиск баланса между соблюдением правил учебного заведения и правом ребенка на самовыражение.
"Школа может требовать соблюдения устава, но не нарушать права ребенка на образование и самовыражение. Тут есть тонкая грань, которую в принципе надо разбирать индивидуально", — отмечает адвокат Александр Шушаков.
Для родителей важно понимать несколько ключевых моментов:
- Ознакомьтесь с правилами заранее. Требования к форме должны быть зафиксированы в документах и размещены там, где с ними могут ознакомиться родители и ученики — на сайте школы, в приемной директора.
- Участвуйте в принятии решений. Вы имеете право высказать свое мнение через родительский комитет или совет родителей при обсуждении требований к внешнему виду.
- Не соглашайтесь на навязывание конкретного производителя. Школа может обозначить цвет и фасон формы, но не имеет права настаивать на покупке у конкретного производителя (это нарушает закон "О конкуренции").
Обращайте внимание на качество и безопасность. Согласно ГОСТу, школьная форма должна соответствовать требованиям гигроскопичности и воздухопроницаемости, чтобы не вызывать дискомфорт и раздражение кожи.
