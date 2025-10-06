Курганский девелопер станет новым игроком на строительном рынке ХМАО

Курганская строительная компания «Атлант» депутата областной думы Евгения Сергеева займется строительством жилого комплекса в ХМАО. Объект планируют возвести в Сургуте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«Застройщик „Атлант“ займется возведением жилья в ХМАО. Планируется строительство многоэтажного жилого комплекса с паркингом в Сургуте. Девелопер станет уже третьим игроком из Кургана, кто зайдет на иногородний рынок», — сообщил источник.
В компании уже провели очередную проектную встречу с подрядной организацией, где обсудили ключевые моменты будущего дома. В частности, были просчитаны несущие конструкции с учетом всех норм, продуманы эвакуационные пути и противопожарные меры. Также обсудили взаимодействие с экспертизой и согласующими организациями.
Ранее URA.RU писало, что курганские застройщики переключились на рынок Екатеринбурга. Компании бизнесменов Артема Бера и Евгения Соснина реализуют несколько проектов по строительству жилых комплексов. Девелопер Vitamin возводит ЖК с архитектурной аркадой и паркингом под двором в районе Вторчермета. Две высотки на Уктусе строит ГК «Кургансельстрой» (после ребрендинга — ГК «Призвание»).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.