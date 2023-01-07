В январе уральцев ждет редкое космическое явление

Астроном Владилен Санакоев дал прогноз на январь 2023 года

07 января 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Наступивший год удивит уральцев необычными явлениями в небе не только в январе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В январе жители УрФО и Перми смогут увидеть одновременно все самые яркие космические тела на небе. Их можно будет наблюдать даже невооруженным глазом. Об этом URA.RU рассказал астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. «В январе 2023 года можно будет увидеть одновременно все самые яркие космические тела на небе: планету Венеру — четвертая звездная величина (зв.в.), планету Марс (1 зв. в.), планету Юпитер (2,1 зв.вю), международную космическую станцию (МКС, 2,4 зв. в.) и самую яркую звезду Сириус (1,46 зв. в.). Это событие будет наблюдаться с 22 по 24 января», — рассказал Санакоев. Ученый уточнил, что Венера с каждым днем января будет видна все лучше и ярче по вечерам в юго-западной части неба низко над горизонтом. 22 января она сблизится с Сатурном на расстояние менее одного Лунного диска. А 23 числа к ним присоединится и тонкая Луна — самый яркий объект ночного неба. Красивую композицию можно будет наблюдать как в небольшой бинокль, так и визуально. «Самое яркое событие произойдет 24 января с 19.25 до 19.28 по местному времени, когда международная космическая станция пролетит рядом с Венерой, Сатурном, Луной, Юпитером и уйдет в тень Земли при подлете к Марсу», — обратил внимание астроном. Он добавил, что зимние появления МКС очень непродолжительны и наблюдать их сложно. Уральцам будет доступен лишь краткий вечерний период видимости с 20 по 29 января. В прошлом год Владилен Санакоев также делился прогнозом редких астрономических явлений. В 2022-м уральцы могли наблюдать частичное солнечное затмение и сближение с Землей Марса и Юпитера. 23 января Венера, Сатурн и Луна создадут красивую композицию на небе Фото: Владилен Санакоев Вечером 24 января МКС пролетит рядом с Венерой, Сатурном, Луной, Юпитером и уйдет в тень Земли при подлете к Марсу Фото: Владилен Санакоев Астроном составил график, когда уральцы смогут наблюдать появление МКС Фото: Владилен Санакоев Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В январе жители УрФО и Перми смогут увидеть одновременно все самые яркие космические тела на небе. Их можно будет наблюдать даже невооруженным глазом. Об этом URA.RU рассказал астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. «В январе 2023 года можно будет увидеть одновременно все самые яркие космические тела на небе: планету Венеру — четвертая звездная величина (зв.в.), планету Марс (1 зв. в.), планету Юпитер (2,1 зв.вю), международную космическую станцию (МКС, 2,4 зв. в.) и самую яркую звезду Сириус (1,46 зв. в.). Это событие будет наблюдаться с 22 по 24 января», — рассказал Санакоев. Ученый уточнил, что Венера с каждым днем января будет видна все лучше и ярче по вечерам в юго-западной части неба низко над горизонтом. 22 января она сблизится с Сатурном на расстояние менее одного Лунного диска. А 23 числа к ним присоединится и тонкая Луна — самый яркий объект ночного неба. Красивую композицию можно будет наблюдать как в небольшой бинокль, так и визуально. «Самое яркое событие произойдет 24 января с 19.25 до 19.28 по местному времени, когда международная космическая станция пролетит рядом с Венерой, Сатурном, Луной, Юпитером и уйдет в тень Земли при подлете к Марсу», — обратил внимание астроном. Он добавил, что зимние появления МКС очень непродолжительны и наблюдать их сложно. Уральцам будет доступен лишь краткий вечерний период видимости с 20 по 29 января. В прошлом год Владилен Санакоев также делился прогнозом редких астрономических явлений. В 2022-м уральцы могли наблюдать частичное солнечное затмение и сближение с Землей Марса и Юпитера.