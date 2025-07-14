Как россияне отдыхают в 2026 году: календарь коротких недель и праздников

В 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель. Директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин сообщил, что в РФ запланированы по три выходных в связи с Днем защитника Отечества (23 февраля), Международного женского дня (8 марта), Дня России (12 июня). Какие еще государственные праздники увеличат количество выходных для работающих россиян в следующем году — в материале URA.RU.
Как отдыхаем в 2026 году
Правительство РФ подготовило проект календаря праздничных и выходных дней на следующий год. В следующем году из 365 дней 118 приходятся на праздники и выходные в субботу и воскресенье, остальные 247 дней — рабочие.
Так, по случаю празднования Дня России выходные дни установлены с 12 по 14 июня, в марте, когда отмечается Международный женский день, россияне отдохнут 7-9 марта, а в связи с Днем защитника Отечества — 21-23 февраля. Также рабочая неделя будет сокращена на шесть дней за счет Праздника весны и труда — выходные установлены на 1-3 мая — и Дня Победы, когда можно будет отдохнуть с 9 по 11 мая. В День народного единства выходной приходится только на среду — 4 ноября.
На один час меньше россияне будут работать четыре предпраздничных дня — 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября. Отмечается, что норма рабочего времени в 2026 году составит столько же часов, как в текущем году:
- при 40 трудовых часах в неделю — 1 972 часа;
- при 36 трудовых часах — 1 774,4 часа;
- при 24 трудовых часах — 1 181,6 часа.
Правительство изменило выходные в новогодние каникулы
Россияне будут отдыхать в Новый год 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Выходной, ранее приходящийся на 3 января, был перенесен правительством РФ на 9 января. Кроме того, выходной с воскресенья, 4 января, перенесен на четверг, 31 декабря. Отмечается, что цель этого — обеспечить непрерывность праздничных дней. Подобное ранее предлагал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
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