Какими курганскими фирмами владеют иностранные инвесторы

Арабские, немецкие и британские инвесторы зарабатывают миллиарды в Кургане

04 августа 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Арабские, немецкие и британские инвесторы владеют предприятиями в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане несмотря на санкции Запада несколькими предприятиями продолжают успешно владеть иностранные инвесторы. Завод «Курганхиммаш» принадлежит компании из ОАЭ, учредителем производителя соков «Фруктолайн» выступает британская фирма, а предприятием «Бауэр Машины — Курган» владеет немецкий инвестор. О доходах и влиянии зарубежного бизнеса на курганский — в материале URA.RU. Чем в Кургане владеют арабы, британцы и немцы? «Курганхиммаш» Одно из ключевых предприятий Кургана, выпускающее оборудование для нефтегазовой, химической, энергетической, атомной, металлургической и машиностроительной отрасли, на 75% принадлежит компании из ОАЭ — «Трекотэ консалтинг лимитед диэмсиси». Арабский инвестор завладел «Курганхиммашем» в 2021 году после того, как предыдущая компания «Оптус (Оверсиз) Лимитед» из Кипра вышла из состава учредителей. Выручка арматурного предприятия, по данным на 2023 год, составляет 7 млрд рублей. Прогнозируемые доходы на 2024 год составляют около 11 млрд рублей. Помимо инвестора из Эмиратов доли на заводе имеют нефтяник Филлип Герасимов (около 25%) и гендиректор «Курганхиммаша» Артем Афраймович. Он стал учредителем недавно и имеет всего менее 1%. «Фруктолайн» и «Фруктолайн Экспорт» Компании, производящие в Кургане соки и морсы, находятся под влиянием британского инвестора «Геллан Консталтинг Лтд». Иностранный учредитель владеет предприятиями с 2014 года, когда пришел на смену кипрской компании «Вероанд Трейдинг Лимитед». В общей сложности в «Фруктолайне» и «Фруктолайне Экспорте» у инвестора, зарегистрированного на Виргинских островах, доли на 50%. В каждой из фирм большая часть актива принадлежит московским бизнесменам — по 75% в каждой. Совместная выручка компаний из Кургана составляет 354 млн рублей. На 2024 год прогнозируется увеличение доходов до полумиллиарда рублей. Компания активно сотрудничает с дружественными странами, в том числе с Китаем. «Бауэр Машины — Курган» Компания «Бауэр Машины — Курган» занимается производством и капитальным ремонтом буровых установок. Под влияние немецкого производителя BAUER Maschinen GmbH предприятие перешло с 2009 года. За это время инвестор увеличил долю акций с 65 до 90%. Оставшимися процентами владеет мать промышленника, гендиректора ЗАО «Курганстальмост» Дмитрия Парышева — Валентина Парышева. Выручка производителя буровых установок составляет более 119 миллионов рублей, что более чем вдвое меньше прошлогодних показателей. На 2024 год прогнозируются доходы еще меньше — более 88 млн рублей. Мнение экономиста об иностранных инвесторах Профессор Курганского государственного университета, доктор экономических наук Сергей Орлов в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что сам по себе факт принадлежности иностранным инвесторам предприятий на территории Курганской области является скорее позитивным, нежели негативным моментом. «Для предприятия это прежде всего дополнительные возможности привлечения инновационных производственных, финансовых и других ресурсов и технологий, а также выхода на новые рынки. В текущих условиях деятельность предприятий с участием иностранных участников подвержена дополнительным санкционным рискам, которые в большинстве своем, думаю, уже реализовались», — сказал Орлов. Также эксперт привел диапазон перспективных направлений развития таких предприятий. По его словам, он находится между двумя полярными позициями. «Первая позиция — сохранение прежнего вида деятельности, бизнес-модели, состава акционеров, совета директоров, рынков. Второй — внесение изменений в составе акционеров и совете директоров, переориентация на рынки дружественных стран, внесение изменений в бизнес-модель», — отметил Орлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане несмотря на санкции Запада несколькими предприятиями продолжают успешно владеть иностранные инвесторы. Завод «Курганхиммаш» принадлежит компании из ОАЭ, учредителем производителя соков «Фруктолайн» выступает британская фирма, а предприятием «Бауэр Машины — Курган» владеет немецкий инвестор. О доходах и влиянии зарубежного бизнеса на курганский — в материале URA.RU. Одно из ключевых предприятий Кургана, выпускающее оборудование для нефтегазовой, химической, энергетической, атомной, металлургической и машиностроительной отрасли, на 75% принадлежит компании из ОАЭ — «Трекотэ консалтинг лимитед диэмсиси». Арабский инвестор завладел «Курганхиммашем» в 2021 году после того, как предыдущая компания «Оптус (Оверсиз) Лимитед» из Кипра вышла из состава учредителей. Выручка арматурного предприятия, по данным на 2023 год, составляет 7 млрд рублей. Прогнозируемые доходы на 2024 год составляют около 11 млрд рублей. Помимо инвестора из Эмиратов доли на заводе имеют нефтяник Филлип Герасимов (около 25%) и гендиректор «Курганхиммаша» Артем Афраймович. Он стал учредителем недавно и имеет всего менее 1%. Компании, производящие в Кургане соки и морсы, находятся под влиянием британского инвестора «Геллан Консталтинг Лтд». Иностранный учредитель владеет предприятиями с 2014 года, когда пришел на смену кипрской компании «Вероанд Трейдинг Лимитед». В общей сложности в «Фруктолайне» и «Фруктолайне Экспорте» у инвестора, зарегистрированного на Виргинских островах, доли на 50%. В каждой из фирм большая часть актива принадлежит московским бизнесменам — по 75% в каждой. Совместная выручка компаний из Кургана составляет 354 млн рублей. На 2024 год прогнозируется увеличение доходов до полумиллиарда рублей. Компания активно сотрудничает с дружественными странами, в том числе с Китаем. Компания «Бауэр Машины — Курган» занимается производством и капитальным ремонтом буровых установок. Под влияние немецкого производителя BAUER Maschinen GmbH предприятие перешло с 2009 года. За это время инвестор увеличил долю акций с 65 до 90%. Оставшимися процентами владеет мать промышленника, гендиректора ЗАО «Курганстальмост» Дмитрия Парышева — Валентина Парышева. Выручка производителя буровых установок составляет более 119 миллионов рублей, что более чем вдвое меньше прошлогодних показателей. На 2024 год прогнозируются доходы еще меньше — более 88 млн рублей. Профессор Курганского государственного университета, доктор экономических наук Сергей Орлов в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что сам по себе факт принадлежности иностранным инвесторам предприятий на территории Курганской области является скорее позитивным, нежели негативным моментом. «Для предприятия это прежде всего дополнительные возможности привлечения инновационных производственных, финансовых и других ресурсов и технологий, а также выхода на новые рынки. В текущих условиях деятельность предприятий с участием иностранных участников подвержена дополнительным санкционным рискам, которые в большинстве своем, думаю, уже реализовались», — сказал Орлов. Также эксперт привел диапазон перспективных направлений развития таких предприятий. По его словам, он находится между двумя полярными позициями. «Первая позиция — сохранение прежнего вида деятельности, бизнес-модели, состава акционеров, совета директоров, рынков. Второй — внесение изменений в составе акционеров и совете директоров, переориентация на рынки дружественных стран, внесение изменений в бизнес-модель», — отметил Орлов.