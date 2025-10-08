В курганском активе тюменского строительного гиганта появился руководитель

У курганского застройщика «ИСБ-Зауралье», входящего в группу компаний крупного девелопера «География» из Тюмени сменился руководитель. Новым генеральным директором стал Константин Казаков — один из совладельцев фирмы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«В курганском активе ГК „География“ сменился генеральный директор. Место Эдуарда Оганяна занял Константин Казаков. Они оба являются учредителями компании», — сообщил источник.
Компания «ИСБ-Зауралье» была создана в 2022 году. Именно через эту фирму ведется строительство самого крупного жилого комплекса в Кургане. Он возводится в районе озера Левашово. Согласно проекту, планируется построить район из 99 домов переменной этажности.
Ранее URA.RU писало, что в компанию «Атлант» устроился работать бывший первый заместитель главы Кургана Андрей Жижин. Опытного управленца назначили начальником строительного участка.
