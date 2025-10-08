Нарушения помешали продаже 189 челябинских, свердловских и курганских продуктов

Челябинские пельмени содержали свинину вместо мяса говядины и птицы
Челябинские пельмени содержали свинину вместо мяса говядины и птицы

Россельхознадзор запретил торговать 189 продуктами питания свердловских, челябинских и курганских производителей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, декларации о соответствии служба признала недействительной с 1 феврале и до конца сентября.

«Россельхознадзор прекратил и признал недействительными 189 деклараций о соответствии на продукцию животного происхождения. Товары выпускаются 61 местным производителем», — заявили URA.RU в офисе надзорного ведомства.

На Южном Урале инспекторы прекратили 86 деклараций, в Свердловской — 83, в Курганской — 20. Основную массу изъятой из оборота продукции составили молочные и мясные изделия. Причинами стали различные нарушения: не до конца проводили лабораторные исследования, грубо нарушали требования техрегламентов.

«Декларацию на челябинские пельмени и хинкали признали недействительной в сентябре. Лабораторные исследования Екатеринбургского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“ показали: в мясной начинке полуфабрикатов обнаружилась видоспецифичная ДНК свиньи. Это мясо производитель в составе на заявил — только птицу и говядину», — пояснили URA.RU собеседники.

Нарушения связаны с молочной (маслом, сметаной, сыром) и мясной продукцией (колбасных изделиях, полуфабрикатах с мясом). Все производители, чья продукция попала под запрет, обязаны провести корректирующие мероприятия. Им необходимо устранить нарушения, провести новые лабораторные исследования и заново оформить декларации соответствия на свою продукцию. Уральское управление заняло третье место в стране по числу аннулированных деклараций.

