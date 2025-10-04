Камеры фиксации ПДД в Курганской области активно работают на дорогах региона, выявляя различные нарушения у водителей и способствуя безопасности движения. По данным Госавтоинспекции региона, число автоматических комплексов за последний год уменьшилось, а число выявляемых нарушений, наоборот, выросло. URA.RU на основе информации полицейского ведомства разбиралось, сколько комплексов установлено в области, какие нарушения они фиксируют и с каким результатом.
Число комплексов на дорогах Кургана и области
В 2023 году в Курганской области действовало 74 места с комплексами фотовидеофиксации: 34 стационарных и 40 передвижных. В 2024 году количество таких мест увеличилось до 83 (41 стационарный и 42 передвижных). На текущий момент установлено 69 комплексов, из них 40 стационарных и 29 передвижных. При этом до конца года планируется оборудовать камерами шесть новых перекрестков, на которых зафиксированы повышенные показатели аварийности.
Распределение комплексов по территории выглядит так: в городе Кургане — 30 мест, на дорогах федерального значения — 22, на региональных — 14. Эти места сотрудники Госавтоинспекции выбирают исходя из высокой концентрации ДТП и интенсивности транспортного потока, включая пешеходные переходы и территории рядом с учебными заведениями.
Какие нарушения фиксируют камеры и статистика
Автоматические комплексы фотовидеофиксации оснащены современными технологиями для распознавания разных типов нарушений ПДД. Таковых шесть:
- Превышение установленной скорости (самое распространённое нарушение).
- Проезд на запрещающий сигнал светофора.
- Выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал.
- Несоблюдение дорожных знаков и разметки.
- Нарушение правил применения ремней безопасности (с сентября 2024 года).
- Пользование телефоном водителем во время движения (с сентября 2024 года).
В регионе установлено 23 комплекса, фиксирующих исключительно превышение скорости. Большинство камер работают во встречном направлении и по ходу движения. Появление камер, отслеживающих ремни безопасности и мобильные телефоны, привело к росту выявленных нарушений на 6% с сентября 2024 года. Особенно часто водители не пристегивают ремни безопасности. Это говорит о том, что дисциплина водителей пока не улучшилась.
Количество административных постановлений и статистика
За первое полугодие 2025 года сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) вынесли более 297 000 постановлений, связанных с нарушениями, зафиксированными камерами.
Из них значительная доля (88,55%) — это превышение водителями скоростного режима. Таких случаев камерами зафиксировано свыше 263 000. Более 17 000 — за неправильное применение ремней безопасности. Комплексы зафиксировали более 2 500 фактов разговоров и пользования телефонами во время управления транспортом. Еще около 15 тысяч случаев относится к проезду на запрещающий сигнал, выезду за стоп-линию и нарушению правил разметки.
Повышение штрафов за нарушение ПДД и рост их количества позволяет увеличивать сборы в бюджет. Однако, главной целью дорожных полицейских является безопасность. Госавтоинспекцией совместно с правительством Курганской области продолжается работа по развитию и расширению системы автоматической фиксации нарушений. Есть вероятность, что курганским водителям надоест платить штрафы, и они будут более дисциплинированы за рулем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!