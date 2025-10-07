07 октября 2025

Курганские хоккеисты разгромили в гостях команду из Ростова. Видео

ХК «Зауралье» из Кургана нанес поражение команде хоккеистов из Ростова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клуб из Кургана победил соперника в гостевом матче
Клуб из Кургана победил соперника в гостевом матче Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккеисты из Кургана победили клуб «Ростов» в гостевом матче. Об этом рассказали представители ХК «Зауралье».

«Продолжаем победную серию. Выиграли в трудном матче в гостях у „Ростова“ со счетом 2:4, и для нас это третья победа подряд», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».

Голы забили:

  • Александр Шикун;
  • Иван Козлов;
  • Семен Сорокин;
  • Алексей Богданов;
  • Александр Комаристый;
  • Егор Баланов.

Ранее хоккеисты из Кургана победили клуб «Тамбов» в тяжелом матче по буллитам. Счет игры был 5:4 в пользу курганцев. Также ХК «Зауралье» одержал победу над клубом «Динамо-Алтай» из Барнаула со счетом 6:4. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккеисты из Кургана победили клуб «Ростов» в гостевом матче. Об этом рассказали представители ХК «Зауралье». «Продолжаем победную серию. Выиграли в трудном матче в гостях у „Ростова“ со счетом 2:4, и для нас это третья победа подряд», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье». Голы забили: Ранее хоккеисты из Кургана победили клуб «Тамбов» в тяжелом матче по буллитам. Счет игры был 5:4 в пользу курганцев. Также ХК «Зауралье» одержал победу над клубом «Динамо-Алтай» из Барнаула со счетом 6:4. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...