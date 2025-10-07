Клуб из Кургана победил соперника в гостевом матче
Хоккеисты из Кургана победили клуб «Ростов» в гостевом матче. Об этом рассказали представители ХК «Зауралье».
«Продолжаем победную серию. Выиграли в трудном матче в гостях у „Ростова“ со счетом 2:4, и для нас это третья победа подряд», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».
Голы забили:
- Александр Шикун;
- Иван Козлов;
- Семен Сорокин;
- Алексей Богданов;
- Александр Комаристый;
- Егор Баланов.
Ранее хоккеисты из Кургана победили клуб «Тамбов» в тяжелом матче по буллитам. Счет игры был 5:4 в пользу курганцев. Также ХК «Зауралье» одержал победу над клубом «Динамо-Алтай» из Барнаула со счетом 6:4.
