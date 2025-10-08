У подъезда нашли тело женщины в Заозерном (архивное фото)
Во 2 микрорайоне Заозерного в Кургане обнаружили труп женщины у подъезда дома 29. Оказалось, что она выпала из окна. Об этом сообщается в соцсетях.
«Новые подробности трагического происшествия во 2 микрорайоне: <...> запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как человек выпал из окна дома. Инцидент произошел у дома 29 во 2 микрорайоне, где ранее было обнаружено тело», — пишет tg-канал «Зазик».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Заозерном районе Кургана у подъезда погиб человек. Фото
Ранее URA.RU сообщало, что на месте работают сотрудники полиции и следователи. Уже сейчас установлено, что погибшая 1939 года рождения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!