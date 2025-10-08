Стали известны подробности смерти женщины у подъезда в Заозерном районе Кургана. Видео

В Кургане женщина выпала из окна в Заозерном
У подъезда нашли тело женщины в Заозерном (архивное фото)
У подъезда нашли тело женщины в Заозерном (архивное фото)

Во 2 микрорайоне Заозерного в Кургане обнаружили труп женщины у подъезда дома 29. Оказалось, что она выпала из окна. Об этом сообщается в соцсетях.

«Новые подробности трагического происшествия во 2 микрорайоне: <...> запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как человек выпал из окна дома. Инцидент произошел у дома 29 во 2 микрорайоне, где ранее было обнаружено тело», — пишет tg-канал «Зазик».

Ранее URA.RU сообщало, что на месте работают сотрудники полиции и следователи. Уже сейчас установлено, что погибшая 1939 года рождения.

