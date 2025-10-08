ЛДПР выступила против спонсирования Курганской области Тюменью

Представители тюменской ЛДПР подняли вопрос о безвозмездной финансовой поддержке, выделяемой на модернизацию устаревших канализационных сетей в Курганской области. По соглашению, заключенному в 2019 году, из тюменского бюджета курганскому на эти цели поэтапно выделяют 450 миллионов рублей. Подробности диалога депутатов и представителей правительства региона приводит парламентская газета «Тюменские известия».
«Я читаю интервью губернатора Вадима Шумкова, который заявляет, что динамика у наших соседей на протяжении последних лет просто сумасшедшая в хорошем смысле слова <...> По всем направлениям коллеги растут, развиваются. У меня возник вопрос: не обсуждает ли тюменский департамент финансов возможность уменьшения средств, которые мы безвозмездно передаем Курганской области?», — поинтересовался депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин. Глава депфина Михаил Таранов ответил, что вопрос не обсуждается.
По словам собеседника агентства в политсообществе, прежде ЛДПР поддерживала спонсирование Кургана Тюменью. Отношение партии к этому вопросу изменилось после выборов в курганскую облдуму, на которых количество мандатов у либерал-демократов снизилось с двух до одного.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в адрес депутата Ивана Вершинина. Политик предпочел воздержаться от ответа.
В ходе разговора директор департамента Финансов Михаил Таранов подчеркнул: изначальный размер безвозмездной субсидии не изменился. До ее полного освоения Курганской области осталось порядка 120 миллионов рублей. Модернизацию местных канализационных сетей не проводили более 40 лет.
