Челябинцев зовут служить по контракту на флот в Мурманск

09 января 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Кандидатам предлагают зарплату от 52,5 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Челябинской области приглашают служить по контракту на флот в Мурманск. Объявление о наборе опубликовали на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе. «Производится набор на военную службу по контракту в ВМФ в Мурманск. Преимущественно на вторую тарифную сетку. Получение денежного довольствия военнослужащего с выслугой до двух лет составит 52,5 тысячи рублей», — говорится в объявлении. Подписавшие контракт получают стабильную заработную плату, которая будет расти каждый год на 20%. Также матросам предоставляется военная ипотека, 60-дневный отпуск, служебное жилье. При заключении первого контракта возраст кандидата не должен превышать 35 лет. При заключении второго — 40 лет. Кандидаты должны быть годны к прохождению военной службы, иметь необходимое образование и не иметь судимости. В конце 2022 года челябинцев звали служить в Кольской флотилии Северного флота. Им обещали стабильную заработную плату от 55 до 80 тысяч рублей.

Жителей Челябинской области приглашают служить по контракту на флот в Мурманск. Объявление о наборе опубликовали на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе. «Производится набор на военную службу по контракту в ВМФ в Мурманск. Преимущественно на вторую тарифную сетку. Получение денежного довольствия военнослужащего с выслугой до двух лет составит 52,5 тысячи рублей», — говорится в объявлении. Подписавшие контракт получают стабильную заработную плату, которая будет расти каждый год на 20%. Также матросам предоставляется военная ипотека, 60-дневный отпуск, служебное жилье. При заключении первого контракта возраст кандидата не должен превышать 35 лет. При заключении второго — 40 лет. Кандидаты должны быть годны к прохождению военной службы, иметь необходимое образование и не иметь судимости. В конце 2022 года челябинцев звали служить в Кольской флотилии Северного флота. Им обещали стабильную заработную плату от 55 до 80 тысяч рублей.