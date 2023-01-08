08 января 2023
07 января 2023

Челябинцев зовут служить по контракту на флот в Мурманск

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, погон, моряк, матрос, ВМФ, военно-морской флот
Кандидатам предлагают зарплату от 52,5 тысячи рублей Фото:

Жителей Челябинской области приглашают служить по контракту на флот в Мурманск. Объявление о наборе опубликовали на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе.

«Производится набор на военную службу по контракту в ВМФ в Мурманск. Преимущественно на вторую тарифную сетку. Получение денежного довольствия военнослужащего с выслугой до двух лет составит 52,5 тысячи рублей», — говорится в объявлении.

Подписавшие контракт получают стабильную заработную плату, которая будет расти каждый год на 20%. Также матросам предоставляется военная ипотека, 60-дневный отпуск, служебное жилье.

При заключении первого контракта возраст кандидата не должен превышать 35 лет. При заключении второго — 40 лет. Кандидаты должны быть годны к прохождению военной службы, иметь необходимое образование и не иметь судимости.

В конце 2022 года челябинцев звали служить в Кольской флотилии Северного флота. Им обещали стабильную заработную плату от 55 до 80 тысяч рублей.

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Жителей Челябинской области приглашают служить по контракту на флот в Мурманск. Объявление о наборе опубликовали на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе. «Производится набор на военную службу по контракту в ВМФ в Мурманск. Преимущественно на вторую тарифную сетку. Получение денежного довольствия военнослужащего с выслугой до двух лет составит 52,5 тысячи рублей», — говорится в объявлении. Подписавшие контракт получают стабильную заработную плату, которая будет расти каждый год на 20%. Также матросам предоставляется военная ипотека, 60-дневный отпуск, служебное жилье. При заключении первого контракта возраст кандидата не должен превышать 35 лет. При заключении второго — 40 лет. Кандидаты должны быть годны к прохождению военной службы, иметь необходимое образование и не иметь судимости. В конце 2022 года челябинцев звали служить в Кольской флотилии Северного флота. Им обещали стабильную заработную плату от 55 до 80 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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