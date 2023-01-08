Челябинцев зовут служить по контракту на флот в Мурманск

Жителей Челябинской области приглашают служить по контракту на флот в Мурманск. Объявление о наборе опубликовали на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе.
«Производится набор на военную службу по контракту в ВМФ в Мурманск. Преимущественно на вторую тарифную сетку. Получение денежного довольствия военнослужащего с выслугой до двух лет составит 52,5 тысячи рублей», — говорится в объявлении.
Подписавшие контракт получают стабильную заработную плату, которая будет расти каждый год на 20%. Также матросам предоставляется военная ипотека, 60-дневный отпуск, служебное жилье.
При заключении первого контракта возраст кандидата не должен превышать 35 лет. При заключении второго — 40 лет. Кандидаты должны быть годны к прохождению военной службы, иметь необходимое образование и не иметь судимости.
В конце 2022 года челябинцев звали служить в Кольской флотилии Северного флота. Им обещали стабильную заработную плату от 55 до 80 тысяч рублей.
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