Челябинцев зовут на службу по контракту в Кольской флотилии

Жителей Челябинской области приглашают на службу по контракту на военные корабли Кольской флотилии Северного флота. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, заключить первый контракт могут граждане в возрасте от 18 до 40 лет.
«Идет отбор граждан на военную службу по контракту в состав экипажа БПК „Адмирал Левченко“ и на корабли 14 бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Гражданам призывного возраста со средним профессиональным или высшим образованием предоставляется возможность заменить службу по призыву военной службой по контракту», — говорится в объявлении.
Кандидатам обещают стабильную заработную плату от 55 до 80 тысяч рублей. Также матросы смогут получать различные надбавки. Кроме стабильности контрактникам гарантируют исполнение всех льготных обязательств: им предоставят жилье, питание, отпуск, а также качественное медобслуживание.
Для прохождения отбора кандидат должен иметь хорошее здоровье и не иметь административного или уголовного преследования. Кандидаты, лишенные права управления транспортным средством за алкогольное опьянение или уволенные с военной службы в запас в связи с невыполнением условий контракта, не рассматриваются.
Также челябинцев ждут в рядах спецотряда «Оберег». В отряд требуются водители и разведчики. При подписании контракта кандидаты получают единовременную выплату в 200 тысяч рублей.
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