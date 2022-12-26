Челябинцев зовут на службу по контракту в Кольской флотилии

27 декабря 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Кандидаты должны иметь хорошее здоровье и физподготовку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Челябинской области приглашают на службу по контракту на военные корабли Кольской флотилии Северного флота. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, заключить первый контракт могут граждане в возрасте от 18 до 40 лет. «Идет отбор граждан на военную службу по контракту в состав экипажа БПК „Адмирал Левченко“ и на корабли 14 бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Гражданам призывного возраста со средним профессиональным или высшим образованием предоставляется возможность заменить службу по призыву военной службой по контракту», — говорится в объявлении. Кандидатам обещают стабильную заработную плату от 55 до 80 тысяч рублей. Также матросы смогут получать различные надбавки. Кроме стабильности контрактникам гарантируют исполнение всех льготных обязательств: им предоставят жилье, питание, отпуск, а также качественное медобслуживание. Для прохождения отбора кандидат должен иметь хорошее здоровье и не иметь административного или уголовного преследования. Кандидаты, лишенные права управления транспортным средством за алкогольное опьянение или уволенные с военной службы в запас в связи с невыполнением условий контракта, не рассматриваются. Также челябинцев ждут в рядах спецотряда «Оберег». В отряд требуются водители и разведчики. При подписании контракта кандидаты получают единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Челябинской области приглашают на службу по контракту на военные корабли Кольской флотилии Северного флота. Согласно объявлению, опубликованному на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, заключить первый контракт могут граждане в возрасте от 18 до 40 лет. «Идет отбор граждан на военную службу по контракту в состав экипажа БПК „Адмирал Левченко“ и на корабли 14 бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Гражданам призывного возраста со средним профессиональным или высшим образованием предоставляется возможность заменить службу по призыву военной службой по контракту», — говорится в объявлении. Кандидатам обещают стабильную заработную плату от 55 до 80 тысяч рублей. Также матросы смогут получать различные надбавки. Кроме стабильности контрактникам гарантируют исполнение всех льготных обязательств: им предоставят жилье, питание, отпуск, а также качественное медобслуживание. Для прохождения отбора кандидат должен иметь хорошее здоровье и не иметь административного или уголовного преследования. Кандидаты, лишенные права управления транспортным средством за алкогольное опьянение или уволенные с военной службы в запас в связи с невыполнением условий контракта, не рассматриваются. Также челябинцев ждут в рядах спецотряда «Оберег». В отряд требуются водители и разведчики. При подписании контракта кандидаты получают единовременную выплату в 200 тысяч рублей.