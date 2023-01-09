В Госдуме ответили на заявление Киева о «бегстве» России из Крыма

Депутат Госдумы Белик: представления Киева о «бегстве» России из Крыма иллюзорны
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Киев ошибается, когда говорит, что россия готова оставить Крым Фото:
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Крым вернулся в состав России

Представления Киева о том, что Россия «готова бежать» из Крыма, не имеют ничего общего с реальностью. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Как раз в Крым на новогодние праздники массово ехали туристы. Но, возможно, Подоляк об этом не знает, ведь в его понятии Крым пустой и там даже птицы не щебечут», — рассказал Белик агентству РИА Новости. Он также высказал мнение, что советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк живет в собственном иллюзорном мире. Кроме того он отметил, что украинские власти соревнуются в остроумии при оскорблениях россиян.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году в результате референдума. Тем не менее Михаил Подоляк заявлял, что Россия готова оставить полустров. По его мнению, возвращение Крыма Украине — это вопрос времени, передает издание «Pravda.Ru».

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Представления Киева о том, что Россия «готова бежать» из Крыма, не имеют ничего общего с реальностью. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. «Как раз в Крым на новогодние праздники массово ехали туристы. Но, возможно, Подоляк об этом не знает, ведь в его понятии Крым пустой и там даже птицы не щебечут», — рассказал Белик агентству РИА Новости. Он также высказал мнение, что советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк живет в собственном иллюзорном мире. Кроме того он отметил, что украинские власти соревнуются в остроумии при оскорблениях россиян. Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году в результате референдума. Тем не менее Михаил Подоляк заявлял, что Россия готова оставить полустров. По его мнению, возвращение Крыма Украине — это вопрос времени, передает издание «Pravda.Ru».
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