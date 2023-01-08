08 января 2023

На Украине погиб командир отделения из Пермского края

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Прощание с погибшим пройдет 10 января Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине погиб уроженец Соликамска (Пермский край) Петр Пуйшо. В звании сержанта он командовал отделением, сообщает Соликамская администрация в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб сержант, командир отделения, Пуйшо Петр Олегович», — говорится в группе. Прощание с погибшим состоится 10 января в ДК «Прикамье».

Петр Пуйшо родился в Соликамске в 1991 году. После окончания школы проходил службу по контракту. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Цель спецоперации — защита мирных жителей Донбасса.

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На Украине погиб уроженец Соликамска (Пермский край) Петр Пуйшо. В звании сержанта он командовал отделением, сообщает Соликамская администрация в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб сержант, командир отделения, Пуйшо Петр Олегович», — говорится в группе. Прощание с погибшим состоится 10 января в ДК «Прикамье». Петр Пуйшо родился в Соликамске в 1991 году. После окончания школы проходил службу по контракту. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Цель спецоперации — защита мирных жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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