На Украине погиб командир отделения из Пермского края

09 января 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Прощание с погибшим пройдет 10 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине погиб уроженец Соликамска (Пермский край) Петр Пуйшо. В звании сержанта он командовал отделением, сообщает Соликамская администрация в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб сержант, командир отделения, Пуйшо Петр Олегович», — говорится в группе. Прощание с погибшим состоится 10 января в ДК «Прикамье». Петр Пуйшо родился в Соликамске в 1991 году. После окончания школы проходил службу по контракту. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Цель спецоперации — защита мирных жителей Донбасса.

На Украине погиб уроженец Соликамска (Пермский край) Петр Пуйшо. В звании сержанта он командовал отделением, сообщает Соликамская администрация в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Во время специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга героически погиб сержант, командир отделения, Пуйшо Петр Олегович», — говорится в группе. Прощание с погибшим состоится 10 января в ДК «Прикамье». Петр Пуйшо родился в Соликамске в 1991 году. После окончания школы проходил службу по контракту. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Цель спецоперации — защита мирных жителей Донбасса.