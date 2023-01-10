В Кремле порадовались успеху «Чебурашки»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков не смотрел фильм о Чебурашке, но рад его успеху Фото:

В Кремле пока не смотрели новый фильм о Чебурашке, но рады его кассовому успеху. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Пока не имели возможность [посмотреть фильм]. Но мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино», — отметил Песков.

По его словам, для отечественных кинопроизводителей «образовалось широкое поле для работы». «Вакуум образовался. Его надо заполнять нашей продукцией», — отметил Песков.

Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал самым успешным по кассовым сборам за выходные. В прокате он собрал более трех миллиардов рублей.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

В Кремле пока не смотрели новый фильм о Чебурашке, но рады его кассовому успеху. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Пока не имели возможность [посмотреть фильм]. Но мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино», — отметил Песков. По его словам, для отечественных кинопроизводителей «образовалось широкое поле для работы». «Вакуум образовался. Его надо заполнять нашей продукцией», — отметил Песков. Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал самым успешным по кассовым сборам за выходные. В прокате он собрал более трех миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...