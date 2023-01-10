В Кремле порадовались успеху «Чебурашки»

Дмитрий Песков не смотрел фильм о Чебурашке, но рад его успеху
В Кремле пока не смотрели новый фильм о Чебурашке, но рады его кассовому успеху. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Пока не имели возможность [посмотреть фильм]. Но мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино», — отметил Песков.
По его словам, для отечественных кинопроизводителей «образовалось широкое поле для работы». «Вакуум образовался. Его надо заполнять нашей продукцией», — отметил Песков.
Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал самым успешным по кассовым сборам за выходные. В прокате он собрал более трех миллиардов рублей.
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