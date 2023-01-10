Юрист Ремесло: рейдеры пытаются захватить храм в Москве

10 января 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

В Москве происходит рейдерский захват храма Фото: Алексей Андронов © URA.RU Римско-Католическую архиепархию в Москве пытаются лишить четырех исторических зданий. Об этом заявил юрист Илья Ремесло. По его словам, стоимость имущества, которое хотят захватить рейдеры — 3 млрд рублей. «Бывший секретарь Конференции католических епископов России и Польши Игорь Ковалевский (уроженец Украины, гражданин Польши, проживает в Испании) вместе с подельниками пытается отжать у епархии комплекс зданий Храма святых Петра и Павла, настоятелем которого он сам ранее являлся», — сообщил Ремесло в своем telegram-канале. Он также описывает историю вопроса. В 2016 году при лоббировании Ковалевского архиепархия заключила договор с юридической фирмой ЗАО «МПХ Мосинвест-Сибирь» на оказание «юридических услуг» для получения права собственности на здания. Впоследствии эти права были переуступлены ООО «Доступное жилье» (обе эти фирмы, по словам Ремесло, связаны с подельником Ковалевского Бородиным, проживающим в Болгарии). Свои услуги юристы оценили в 50% от полученной недвижимости — 931 млн рублей. Эту сумму они решили взыскать с архиепархии через суд. 13 октября 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск юридической фирмы в полном объеме. «И вот уже удачливые юристы рассчитывают получить половину из зданий храма», — пишет Ремесло. Решение суда пока обжалуется в апелляции. Решение суда юрист считает противоречащим закону, потому как церковь является некоммерческой организацией и может претендовать на помещения храма на безвозмездной основе. Заключение договора на таких условиях соответствует духу «лихих 90-х», написал Ремесло. Он высказал надежду, что государство обратит внимание на сложившуюся ситуацию и не даст совершить рейдерский захват храма. Ремесло отмечает, что Ковалевский, который, по его мнению, претендует на здания католической церкви, проживает за рубежом и ранее курировал деятельность международной католической благотворительной организации «Каритас», которую СМИ неоднократно уличали в контрабанде оружия и боеприпасов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Римско-Католическую архиепархию в Москве пытаются лишить четырех исторических зданий. Об этом заявил юрист Илья Ремесло. По его словам, стоимость имущества, которое хотят захватить рейдеры — 3 млрд рублей. «Бывший секретарь Конференции католических епископов России и Польши Игорь Ковалевский (уроженец Украины, гражданин Польши, проживает в Испании) вместе с подельниками пытается отжать у епархии комплекс зданий Храма святых Петра и Павла, настоятелем которого он сам ранее являлся», — сообщил Ремесло в своем telegram-канале. Он также описывает историю вопроса. В 2016 году при лоббировании Ковалевского архиепархия заключила договор с юридической фирмой ЗАО «МПХ Мосинвест-Сибирь» на оказание «юридических услуг» для получения права собственности на здания. Впоследствии эти права были переуступлены ООО «Доступное жилье» (обе эти фирмы, по словам Ремесло, связаны с подельником Ковалевского Бородиным, проживающим в Болгарии). Свои услуги юристы оценили в 50% от полученной недвижимости — 931 млн рублей. Эту сумму они решили взыскать с архиепархии через суд. 13 октября 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск юридической фирмы в полном объеме. «И вот уже удачливые юристы рассчитывают получить половину из зданий храма», — пишет Ремесло. Решение суда пока обжалуется в апелляции. Решение суда юрист считает противоречащим закону, потому как церковь является некоммерческой организацией и может претендовать на помещения храма на безвозмездной основе. Заключение договора на таких условиях соответствует духу «лихих 90-х», написал Ремесло. Он высказал надежду, что государство обратит внимание на сложившуюся ситуацию и не даст совершить рейдерский захват храма. Ремесло отмечает, что Ковалевский, который, по его мнению, претендует на здания католической церкви, проживает за рубежом и ранее курировал деятельность международной католической благотворительной организации «Каритас», которую СМИ неоднократно уличали в контрабанде оружия и боеприпасов.