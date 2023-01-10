10 января 2023

В курганскую Росгвардию ищут медика на зарплату от 35 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок ФССП России по комплексным единоборствам. Девушки. Курган , медик, врач, врач на соревнованиях, спортивный врач
На работу в курганскую Росгвардию зовут врача Фото:

В управление Росгвардии по Курганской области требуется старший специалист группы медицинского обеспечения. Медику обещают полный соцпакет и зарплату от 35 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на официальном сайте ведомства.

«В управлении Росгвардии по Курганской области открыта вакансия старшего специалиста (врача) группы медицинского обеспечения. Заработная плата от 35 тысяч рублей, полный соцпакет», — указано в сообщении. Специалист обязан будет взаимодействовать с медицинскими учреждениями региона. У кандидата должно быть высшее медицинское образование. Возраст до 40 лет.

Ранее URA.RU писало, что вновь поступившим на службу в региональное Управление федеральной службы судебных приставов по Курганской области обещают стабильный доход, возможность получить специальное звание и форменную одежду. На службу в ведомство приглашают граждан от 18 до 40 лет. Открыт набор кандидатов по следующим вакансиям: судебный пристав-исполнитель, дознаватель и судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

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В управление Росгвардии по Курганской области требуется старший специалист группы медицинского обеспечения. Медику обещают полный соцпакет и зарплату от 35 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на официальном сайте ведомства. «В управлении Росгвардии по Курганской области открыта вакансия старшего специалиста (врача) группы медицинского обеспечения. Заработная плата от 35 тысяч рублей, полный соцпакет», — указано в сообщении. Специалист обязан будет взаимодействовать с медицинскими учреждениями региона. У кандидата должно быть высшее медицинское образование. Возраст до 40 лет. Ранее URA.RU писало, что вновь поступившим на службу в региональное Управление федеральной службы судебных приставов по Курганской области обещают стабильный доход, возможность получить специальное звание и форменную одежду. На службу в ведомство приглашают граждан от 18 до 40 лет. Открыт набор кандидатов по следующим вакансиям: судебный пристав-исполнитель, дознаватель и судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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