В курганскую Росгвардию ищут медика на зарплату от 35 тысяч рублей

11 января 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

На работу в курганскую Росгвардию зовут врача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В управление Росгвардии по Курганской области требуется старший специалист группы медицинского обеспечения. Медику обещают полный соцпакет и зарплату от 35 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на официальном сайте ведомства. «В управлении Росгвардии по Курганской области открыта вакансия старшего специалиста (врача) группы медицинского обеспечения. Заработная плата от 35 тысяч рублей, полный соцпакет», — указано в сообщении. Специалист обязан будет взаимодействовать с медицинскими учреждениями региона. У кандидата должно быть высшее медицинское образование. Возраст до 40 лет. Ранее URA.RU писало, что вновь поступившим на службу в региональное Управление федеральной службы судебных приставов по Курганской области обещают стабильный доход, возможность получить специальное звание и форменную одежду. На службу в ведомство приглашают граждан от 18 до 40 лет. Открыт набор кандидатов по следующим вакансиям: судебный пристав-исполнитель, дознаватель и судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

В управление Росгвардии по Курганской области требуется старший специалист группы медицинского обеспечения. Медику обещают полный соцпакет и зарплату от 35 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на официальном сайте ведомства. «В управлении Росгвардии по Курганской области открыта вакансия старшего специалиста (врача) группы медицинского обеспечения. Заработная плата от 35 тысяч рублей, полный соцпакет», — указано в сообщении. Специалист обязан будет взаимодействовать с медицинскими учреждениями региона. У кандидата должно быть высшее медицинское образование. Возраст до 40 лет. Ранее URA.RU писало, что вновь поступившим на службу в региональное Управление федеральной службы судебных приставов по Курганской области обещают стабильный доход, возможность получить специальное звание и форменную одежду. На службу в ведомство приглашают граждан от 18 до 40 лет. Открыт набор кандидатов по следующим вакансиям: судебный пристав-исполнитель, дознаватель и судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.