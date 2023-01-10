Курганские приставы завлекают на работу граждан стабильным доходом, спецзванием и формой

Устроившиеся на работу в ФССП получат форму Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Вновь поступившим на службу в УФССП по Курганской области обещают стабильный доход, возможность получить специальное звание и форменную одежду. Эта информация опубликована на официальном сайте ведомства.

«Служба в органах принудительного исполнения обеспечивает стабильный и достойный доход и дает необходимые гарантии соцзащиты. Кроме того, у сотрудников есть возможность получать спецзвания, строить карьеру и развиваться в рамках ССП. Новобранцам предоставляется форменное обмундирование», — говорится в объявлении.

На службу приглашаются граждане от 18 до 40 лет. Открыт набор кандидатов по следующим вакансиям: судебный пристав-исполнитель, дознаватель и судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Кандидаты могут обращаться как в районные, так и городские отделения.

В сообщении указано, что более подробную информацию можно получить на официальном сайте УФССП России по Курганской области в разделе «Порядок прохождения государственной службы». Соискателям также рекомендовано звонить по телефонам, указанным на сайте ведомства.

О том, что при поступлении на службу в Росгвардию новобранцев из Курганской области обучат стрельбе и основам рукопашного боя, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что состояние здоровья и физическая подготовка кандидатов являются одними из главных критериев, которые будут оценивать при приеме на работу.