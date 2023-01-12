Из Санкт-Петербурга в Курган приедет любимая группа Шумкова

В Кургане выступит фолк-группа из Санкт-Петербурга (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган в конце января с концертом из Санкт-Петербурга приедет фолк-группа «Отава Е». Информация о выступлении опубликована на официальном сайте областной Филармонии. Ранее губернатор региона Вадим Шумков называл этот коллектив в числе своих любимых исполнителей.

«Рождественский концерт группы „Отава Е“. 31 января 2023 год. Группа исполняет народные песни и энергичные хиты начала XX века. Коллектив возник в 2003 году Санкт-Петербурге. Музыканты используют волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары», — указано в опубликованном анонсе. Стоимость билетов на концерт составляет от 600 до 1200 рублей. Начало выступления в 19:00.

URA.RU писало, что в 2019 году Шумков рассказал, что является поклонником современного русского фолка. Тогда на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал несколько клипов «Отава Е» — музыкальной фолк-группы из Санкт-Петербурга.