Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков является поклонником современного русского фолка. На своей странице во «ВКонтакте» глава Курганской области опубликовал несколько клипов «Отава Ё» — музыкальной фолк-группы из Санкт-Петербурга.
Клипы «Отава Ё», снятые в стиле народных гуляний на селе, Шумков опубликовал после своего визита в Шадринский район, где ему рассказали историю о Крестовской ярмарки. «Она была одной из крупнейших в России. Проходила ярко, с народными гуляниями и увеселительными мероприятиями, песнями и частушками. Вспомнил рассказы своей бабушки о том, что за нашей деревней было место, называемое в народе Красная горка, где проходили гуляния и веселье. Подобные места были во многих крупных селах», — поделился Шумков своими размышлениями с подписчиками. Глава региона считает, что россиянам необходима опора на свои традиции.
Анонсируя клипы питерских музыкантов, Шумков написал: «Встречайте. Наслаждайтесь. Улыбайтесь))».
В одном из старейших сел региона — Мальцево, Шумков провел 2 апреля выездное заседание о перспективах развития сельского хозяйства в регионе. Губернатор также оценил состояние социальных объектов села, пообщался с жителями Шадринского района и представителями местного бизнеса.