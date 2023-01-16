В Перми эвакуировали ТРК «Семья» из-за ложной сигнализации

16 января 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Ранее сообщалось, что в ТРК якобы началось возгорание Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Пермский ТРК «Семья» был эвакуирован из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Пермскому краю. «Прошло ложное срабатывание пожарной сигнализации», — передали в пресс-службе. Ранее СМИ сообщали об эвакуации из торгового комплекса. Причиной этого было якобы начавшееся возгорание. За месяц это уже второй случай. 2 января из ТРК «Семья» эвакуировали сотрудников и посетителей по той же причине — ложная сигнализация.

Пермский ТРК «Семья» был эвакуирован из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Пермскому краю. «Прошло ложное срабатывание пожарной сигнализации», — передали в пресс-службе. Ранее СМИ сообщали об эвакуации из торгового комплекса. Причиной этого было якобы начавшееся возгорание. За месяц это уже второй случай. 2 января из ТРК «Семья» эвакуировали сотрудников и посетителей по той же причине — ложная сигнализация.