В Перми эвакуировали посетителей ТРК «Семья»

02 января 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Из здания ТРК вывели всех посетителей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В центре Перми посетителям ТРК «Семья» пришлось срочно покинуть здание. Причиной эвакуации стало возгорание, пишет telegram-канал «Большая Пермь». «В ТРК „Семья“ — эвакуация, причина — возгорание. Об этом сообщила администрация торгового центра в системе оповещения», — говорится в публикации канала. URA.RU выясняет обстоятельства случившегося. В МЧС направлен запрос. Обновлено в 15:52: В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в ТРК проводятся учения. Реального возгорания не было. Тренировку по эвакуации организовала администрация магазина. Обновлено в 16:04: По уточненным данным, в ТРК «была ложная сработка сигнализации», сообщили в МЧС.

В центре Перми посетителям ТРК «Семья» пришлось срочно покинуть здание. Причиной эвакуации стало возгорание, пишет telegram-канал «Большая Пермь». «В ТРК „Семья“ — эвакуация, причина — возгорание. Об этом сообщила администрация торгового центра в системе оповещения», — говорится в публикации канала. URA.RU выясняет обстоятельства случившегося. В МЧС направлен запрос. Обновлено в 15:52: В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в ТРК проводятся учения. Реального возгорания не было. Тренировку по эвакуации организовала администрация магазина. Обновлено в 16:04: По уточненным данным, в ТРК «была ложная сработка сигнализации», сообщили в МЧС.