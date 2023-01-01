В Перми эвакуировали посетителей ТРК «Семья»

В центре Перми посетителям ТРК «Семья» пришлось срочно покинуть здание. Причиной эвакуации стало возгорание, пишет telegram-канал «Большая Пермь».
«В ТРК „Семья“ — эвакуация, причина — возгорание. Об этом сообщила администрация торгового центра в системе оповещения», — говорится в публикации канала.
URA.RU выясняет обстоятельства случившегося. В МЧС направлен запрос.
Обновлено в 15:52: В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в ТРК проводятся учения. Реального возгорания не было. Тренировку по эвакуации организовала администрация магазина.
Обновлено в 16:04: По уточненным данным, в ТРК «была ложная сработка сигнализации», сообщили в МЧС.
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