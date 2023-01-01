01 января 2023
31 декабря 2022

В Перми эвакуировали посетителей ТРК «Семья»

© Служба новостей «URA.RU»
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Гипермаркет Семья в Перми Ассортимент товаров и виды магазина, гипермаркет семья
Из здания ТРК вывели всех посетителей Фото:

В центре Перми посетителям ТРК «Семья» пришлось срочно покинуть здание. Причиной эвакуации стало возгорание, пишет telegram-канал «Большая Пермь».

«В ТРК „Семья“ — эвакуация, причина — возгорание. Об этом сообщила администрация торгового центра в системе оповещения», — говорится в публикации канала.

URA.RU выясняет обстоятельства случившегося. В МЧС направлен запрос.

Обновлено в 15:52: В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в ТРК проводятся учения. Реального возгорания не было. Тренировку по эвакуации организовала администрация магазина.

Обновлено в 16:04: По уточненным данным, в ТРК «была ложная сработка сигнализации», сообщили в МЧС.

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В центре Перми посетителям ТРК «Семья» пришлось срочно покинуть здание. Причиной эвакуации стало возгорание, пишет telegram-канал «Большая Пермь». «В ТРК „Семья“ — эвакуация, причина — возгорание. Об этом сообщила администрация торгового центра в системе оповещения», — говорится в публикации канала. URA.RU выясняет обстоятельства случившегося. В МЧС направлен запрос. Обновлено в 15:52: В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в ТРК проводятся учения. Реального возгорания не было. Тренировку по эвакуации организовала администрация магазина. Обновлено в 16:04: По уточненным данным, в ТРК «была ложная сработка сигнализации», сообщили в МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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