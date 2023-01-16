Профессор из Санкт-Петербурга научит курганских психологов работать в кризисных ситуациях

Профессор из Санкт-Петербурга проведет тренинги для психологов в конце января 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалист по кризисной психологии из Санкт-Петербурга научит курганских психологов работать в кризисных ситуациях. Об этом рассказала начальник управления социальной защиты населения Елена Ситникова во время прямого эфира в группе ЦУР Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Действие в кризисных ситуациях — это не просто, это особые знания. По предложению [губернатора] Вадима Михайловича [Шумкова] организовать обучение именно кризисных психологов, мы приглашаем профессора Санкт-Петербургской академии психологии [Анастасию] Алексееву, которая в конце января приедет в Курган. Она проведет ряд тренинговых занятий по кризисной психологии», — рассказала Елена Ситникова.

Ситникова напомнила, что в Курганской области с 26 декабря начал работу кризисный центр. За это время на круглосуточный телефон центра 46-00-49 поступило более 300 звонков. В центре работают два кризисных психолога, социальный работник, есть вакансия юриста. К работе в центре планируют привлекать волонтеров, студентов и специалистов, которые могут стать социальными помощниками, то есть их труд может быть оплачен по договору.

Ранее URA.RU писало об открытии «Областного кризисного центра» в Кургане. Он стал структурным подразделением ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям». Главные задачи центра: оказание экстренной психологической и социальной помощи людям, пострадавшим из-за какого-либо ЧП (ДТП, пожара), а также членам их семей; оказание адресной психологической помощи участникам СВО и членам их семей.