Мэрия пермского города вернула себе деньги за непостроенную школу

Недобросовестный подрядчик пропускал все сроки строительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кунгура (Пермский край) добилась возвращения в бюджет муниципалитета почти 62 млн рублей, которые были направлены в качестве аванса подрядчику на строительство школы. Подрядная организация «Спецспрой» нарушила сроки строительства, из-за чего администрация разорвала с ней контракт, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Управление ЖКХ и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа через механизм банковской гарантии вернуло в бюджет почти 61,8 млн руб. аванса, перечисленного подрядчику», — передает сайт кабмина. Также с организации взыскали неустойку размером в 2,5 млн рублей.

Власти города заключили контракт со «Спецстроем» на строительство школы на 825 мест еще в 2020 году. Компания не соблюдала график, и в 2022 году мэрия решила расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком. Позже договор был подписан с ООО «Парма», объект сдать планируется летом 2023 года.