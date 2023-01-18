18 января 2023

В Госдуме опровергли информацию о скорой блокировке YouTube

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Госдумы Попов выступил против закрытия YouTube Фото:

В Госдуме РФ вопрос о блокировке видеохостинга YouTube не обсуждается. С таким заявлением выступил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов.

«В Госдуме, насколько я знаю, в нашем комитете, вопрос закрытия YouTube не обсуждается. И не планируется обсуждаться на данном этапе. Мне бы не хотелось, чтобы вся площадка исчезла, я против закрытия YouTube», — рассказал Попов РИА Новости. Депутат также добавил, что Минцифры также выступают против блокировки площадки.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о скором закрытии YouTube. По его данным, пользователи видеохостинга будут наказаны штрафом. Пригожин добавил, что основная причина блокировки сервиса связана с обилием контента на площадке, направленного против России.

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В Госдуме РФ вопрос о блокировке видеохостинга YouTube не обсуждается. С таким заявлением выступил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов. «В Госдуме, насколько я знаю, в нашем комитете, вопрос закрытия YouTube не обсуждается. И не планируется обсуждаться на данном этапе. Мне бы не хотелось, чтобы вся площадка исчезла, я против закрытия YouTube», — рассказал Попов РИА Новости. Депутат также добавил, что Минцифры также выступают против блокировки площадки. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о скором закрытии YouTube. По его данным, пользователи видеохостинга будут наказаны штрафом. Пригожин добавил, что основная причина блокировки сервиса связана с обилием контента на площадке, направленного против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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