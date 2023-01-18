Пригожин анонсировал скорую блокировку YouTube

18 января 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Для пользователей платформы будут введены штрафы, заявил Евгений Пригожин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Видеохостинг YouTube будет заблокирован в скором времени. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен», — заявил Пригожин. Его слова передает собственная пресс-служба. Откуда у Пригожина информация о скорой блокировке YouTube, не уточняется. Он отметил, что существуют две причины блокировки сервиса — идеологическая и техническая. Он отметил, что около 40% видеоконтента направлено против России. Следует развивать отечественные площадки: «ВКонтакте», «Одноклассники», «RuRube», ЯRUS и «Ковчег», заключил основатель ЧВК «Вагнера». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого в России были запрещены некоторые социальные сети, а YouTube лишился возможности монетизации за счет просмотров из России. 18 января гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что блокировка YouTube в России может произойти из-за систематического нарушения сервисом законодательства РФ. Его слова приводит новостной портал « Московский комсомолец ».

Видеохостинг YouTube будет заблокирован в скором времени. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен», — заявил Пригожин. Его слова передает собственная пресс-служба. Откуда у Пригожина информация о скорой блокировке YouTube, не уточняется. Он отметил, что существуют две причины блокировки сервиса — идеологическая и техническая. Он отметил, что около 40% видеоконтента направлено против России. Следует развивать отечественные площадки: «ВКонтакте», «Одноклассники», «RuRube», ЯRUS и «Ковчег», заключил основатель ЧВК «Вагнера». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого в России были запрещены некоторые социальные сети, а YouTube лишился возможности монетизации за счет просмотров из России. 18 января гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что блокировка YouTube в России может произойти из-за систематического нарушения сервисом законодательства РФ. Его слова приводит новостной портал «Московский комсомолец».