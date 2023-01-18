Посольство РФ в США взяло под контроль задержание россиянина, основавшего криптобиржу Bitzlato

19 января 2023 в 06:49 Размер текста - 17 +

США не уведомили РФ о задержании россиянина в штате Флорида Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вашингтон не уведомил российское посольство об аресте россиянина Анатолия Легкодимова в штате Флорида, ведомство внимательно следит за этой ситуацией. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова. «Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг ареста россиянина [Анатолия Легкодимова]. Уведомления о его аресте к нам не поступало. Запросили в Госдепартаменте информацию о местонахождении россиянина для оказания ему необходимой консульско-правовой помощи», — сказала она, ее слова передает ТАСС. Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало россиянина, основавшего криптобиржу Bitzlato. Его обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов, передает RT.

Вашингтон не уведомил российское посольство об аресте россиянина Анатолия Легкодимова в штате Флорида, ведомство внимательно следит за этой ситуацией. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова. «Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг ареста россиянина [Анатолия Легкодимова]. Уведомления о его аресте к нам не поступало. Запросили в Госдепартаменте информацию о местонахождении россиянина для оказания ему необходимой консульско-правовой помощи», — сказала она, ее слова передает ТАСС. Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало россиянина, основавшего криптобиржу Bitzlato. Его обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов, передает RT.