18 января 2023

Посольство РФ в США взяло под контроль задержание россиянина, основавшего криптобиржу Bitzlato

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Приговор по беспорядкам у ТЦ Дирижабль. Необр. Екатеринбург
США не уведомили РФ о задержании россиянина в штате Флорида Фото:

Вашингтон не уведомил российское посольство об аресте россиянина Анатолия Легкодимова в штате Флорида, ведомство внимательно следит за этой ситуацией. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова.

«Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг ареста россиянина [Анатолия Легкодимова]. Уведомления о его аресте к нам не поступало. Запросили в Госдепартаменте информацию о местонахождении россиянина для оказания ему необходимой консульско-правовой помощи», — сказала она, ее слова передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало россиянина, основавшего криптобиржу Bitzlato. Его обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов, передает RT.

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Вашингтон не уведомил российское посольство об аресте россиянина Анатолия Легкодимова в штате Флорида, ведомство внимательно следит за этой ситуацией. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова. «Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг ареста россиянина [Анатолия Легкодимова]. Уведомления о его аресте к нам не поступало. Запросили в Госдепартаменте информацию о местонахождении россиянина для оказания ему необходимой консульско-правовой помощи», — сказала она, ее слова передает ТАСС. Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало россиянина, основавшего криптобиржу Bitzlato. Его обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более 700 миллионов долларов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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