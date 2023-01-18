ФБР задержало россиянина, основавшего криптобиржу Bitzlato

18 января 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

В Майами задержан основатель Bitzlato, сообщила Лиза Монако Фото: Анна Майорова © URA.RU Одного из основателей криптобиржи Bitzlato арестовали в США. Им был россиянин Анатолий Легодимов. Об этом заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако. «Вчера агенты ФБР арестовали в Майами основателя Bitzlato Анатолия Легодимова», — сообщила Монако. Ее слова приводит РИА Новости. Добавляется, что у Легодимова был российский паспорт. Заместитель генерального прокурора добавила, что серверы Bitzlato связаны с сайтом в даркнете, на котором можно нелегально купить оружие и запрещенные вещества. Ранее в telegram-канале Bitzlato сообщилось о взломе биржи. Хакеры смогли вывести часть средств.

Одного из основателей криптобиржи Bitzlato арестовали в США. Им был россиянин Анатолий Легодимов. Об этом заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако. «Вчера агенты ФБР арестовали в Майами основателя Bitzlato Анатолия Легодимова», — сообщила Монако. Ее слова приводит РИА Новости. Добавляется, что у Легодимова был российский паспорт. Заместитель генерального прокурора добавила, что серверы Bitzlato связаны с сайтом в даркнете, на котором можно нелегально купить оружие и запрещенные вещества. Ранее в telegram-канале Bitzlato сообщилось о взломе биржи. Хакеры смогли вывести часть средств.