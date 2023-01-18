ФБР задержало россиянина, основавшего криптобиржу Bitzlato

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В Майами задержан основатель Bitzlato, сообщила Лиза Монако Фото:

Одного из основателей криптобиржи Bitzlato арестовали в США. Им был россиянин Анатолий Легодимов. Об этом заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

«Вчера агенты ФБР арестовали в Майами основателя Bitzlato Анатолия Легодимова», — сообщила Монако. Ее слова приводит РИА Новости.

Добавляется, что у Легодимова был российский паспорт. Заместитель генерального прокурора добавила, что серверы Bitzlato связаны с сайтом в даркнете, на котором можно нелегально купить оружие и запрещенные вещества.

Ранее в telegram-канале Bitzlato сообщилось о взломе биржи. Хакеры смогли вывести часть средств.

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Одного из основателей криптобиржи Bitzlato арестовали в США. Им был россиянин Анатолий Легодимов. Об этом заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако. «Вчера агенты ФБР арестовали в Майами основателя Bitzlato Анатолия Легодимова», — сообщила Монако. Ее слова приводит РИА Новости. Добавляется, что у Легодимова был российский паспорт. Заместитель генерального прокурора добавила, что серверы Bitzlato связаны с сайтом в даркнете, на котором можно нелегально купить оружие и запрещенные вещества. Ранее в telegram-канале Bitzlato сообщилось о взломе биржи. Хакеры смогли вывести часть средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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