Азовец с позывным «Ведьмак» упорно расстреливал жителей Мариуполя и прятался в подвалах СБУ

Боевики «Азова»* жестоко расстреливали мирных жителей Мариуполя ни за что

20 января 2023 в 01:22 Размер текста - 17 +

На улицах Мариуполя происходили страшные преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стало известно об эпизодах жестоких расправ боевика подразделения «Азов» Ивана Бочкарева с позывным «Ведьмак» и членов группы разведки «Азова» над мирными жителями Мариуполя. Информацию привел спецпроект «Мариуполь: территория преступлений». Одно из преступлений произошло в марте 2022 года, сообщает источник . «Ведьмак» и еще шесть боевиков приехали на машинах к дому по адресу проспект Металлургов, 29 и решили укрыться в помещении местной библиотеки. Командир первого взвода роты Сергей Калиберда с позывным «Мангуст» оставил подчиненных и ушел выяснить у начальства дальнейшие действия группы. В это время жители дома начали выглядывать из окон и рассматривать машины. Боец с позывным «Ислам» сообщил об этом «Мангусту» по рации, после чего приказал стрелять по окнам. «Ведьмак», «Ислам» и «Жека» выстрелили из автоматов по окнам 2-4 этажей, ранив как минимум одного мужчину, после чего «Ислам» приказал людям не выглядывать из окон. Также когда ВС РФ двигались вперед, «азовцы» получали приказы остановить прорыв сил России. Так стало известно о случае, когда «Ведьмак» с «Незнайкой» приехали на автомобиле Range Rover по адресу проспект Металлургов, 175. Вместе с ними на место прибыли шесть бойцов теробороны на танке Т-72. Бойцы остановились и направили дуло танка в сторону предположительного размещения сил ВС РФ. После 9 вечера «Незнайка» заметил, что по проспекту идет мужчина, и он вместе с «Ведьмаком» подошли к нему. Во время того, как они «проверяли» документы и телефон мужчины, «Незнайка» приказал открыть огонь. «Ведьмак» выстрелил в область сердца мужчины и убедившись, что тот погиб, «Незнайка» забрал его вещи. Спустя несколько часов танк переставили на улицу Покрышкина, чтобы технику не заметили после рассвета. Из-за громких звуков из подвалов домов вышло 10 гражданских. Мирные люди стали возмущаться расположением военной техники «азовцев» вблизи их домов. Особо активными были двое взрослых мужчин, на которых «Незнайка» обрушил поток автоматического огня из автомата Калашникова. В каждого попало не менее 2-3 пуль, гражданские скончались на месте. Известно, что в марте 2022 года «Ведьмак» сдался в плен российским военным. Перед этим он успел уничтожить доказательства своих расстрелов мирных жителей. Ранее Бочарев признался в том, что сделал около 30 выстрелов по гражданской машине. Кроме того, Бочкарев вместе со своим отрядом расстреливали укрывавшихся в школе №42 мирных жителей. *«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стало известно об эпизодах жестоких расправ боевика подразделения «Азов» Ивана Бочкарева с позывным «Ведьмак» и членов группы разведки «Азова» над мирными жителями Мариуполя. Информацию привел спецпроект «Мариуполь: территория преступлений». Одно из преступлений произошло в марте 2022 года, сообщает источник. «Ведьмак» и еще шесть боевиков приехали на машинах к дому по адресу проспект Металлургов, 29 и решили укрыться в помещении местной библиотеки. Командир первого взвода роты Сергей Калиберда с позывным «Мангуст» оставил подчиненных и ушел выяснить у начальства дальнейшие действия группы. В это время жители дома начали выглядывать из окон и рассматривать машины. Боец с позывным «Ислам» сообщил об этом «Мангусту» по рации, после чего приказал стрелять по окнам. «Ведьмак», «Ислам» и «Жека» выстрелили из автоматов по окнам 2-4 этажей, ранив как минимум одного мужчину, после чего «Ислам» приказал людям не выглядывать из окон. Также когда ВС РФ двигались вперед, «азовцы» получали приказы остановить прорыв сил России. Так стало известно о случае, когда «Ведьмак» с «Незнайкой» приехали на автомобиле Range Rover по адресу проспект Металлургов, 175. Вместе с ними на место прибыли шесть бойцов теробороны на танке Т-72. Бойцы остановились и направили дуло танка в сторону предположительного размещения сил ВС РФ. После 9 вечера «Незнайка» заметил, что по проспекту идет мужчина, и он вместе с «Ведьмаком» подошли к нему. Во время того, как они «проверяли» документы и телефон мужчины, «Незнайка» приказал открыть огонь. «Ведьмак» выстрелил в область сердца мужчины и убедившись, что тот погиб, «Незнайка» забрал его вещи. Спустя несколько часов танк переставили на улицу Покрышкина, чтобы технику не заметили после рассвета. Из-за громких звуков из подвалов домов вышло 10 гражданских. Мирные люди стали возмущаться расположением военной техники «азовцев» вблизи их домов. Особо активными были двое взрослых мужчин, на которых «Незнайка» обрушил поток автоматического огня из автомата Калашникова. В каждого попало не менее 2-3 пуль, гражданские скончались на месте. Известно, что в марте 2022 года «Ведьмак» сдался в плен российским военным. Перед этим он успел уничтожить доказательства своих расстрелов мирных жителей. Ранее Бочарев признался в том, что сделал около 30 выстрелов по гражданской машине. Кроме того, Бочкарев вместе со своим отрядом расстреливали укрывавшихся в школе №42 мирных жителей. *«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ