Солдат «Азова»* признался в расстреле мирных жителей Мариуполя

21 декабря 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Отряд Бочкарева разместился в одной из школ Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдат подразделения «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Иван Бочарев терроризировал и расстреливал мирных жителей Мариуполя. Информацию о преступлениях украинского военного приводит спецпроект «Мариуполь: территория преступлений». «Я, Бочкарев Иван Русланович, боец подразделения „Азов“, занимавший должность водителя-стрелка группы разведки специального назначения, <…>. лично сделал около 30 выстрелов [по гражданской машине, замеченной в Мариуполе]. В машине находилось четверо гражданских. После чего командиром был отдан приказ покинуть позиции», — приводит спецпроект слова Бочкарева. В нем привели и другие преступления украинского солдата. Размещаясь в здании школы №42 Мариуполя, Бочкарев вместе со своим отрядом расстреливали укрывавшихся в них мирных жителей. «„Механик“ (командир отряда Бочкарева — прим. URA.RU) решил прекратить спор, приказав Бочкареву вместе с „Жекой“ и „Исламом“ открыть огонь по мирным постояльцам школы», — пояснили авторы публикации. Они отметили, что украинские военные догнали пытавшихся спастись гражданских и добили их. Находясь на территории городской школы Бочкарев вместе со своими сослуживцами терроризировали проходящих мимо и заглядывающих из любопытства мирных граждан. «У гражданских проверяли документы, смотрели их личные переписки в телефоне, выясняли место жительства, фактически допрашивали. Шансы, что после такого „разговора“ человека отпустят были невелики», — добавили авторы спецпроекта. В ходе одного из дежурств Бочкарев заметил мужчину, якобы снимавшего на видео технику его отряда. По приказу своего главнокомандующего он завел его в школу и расстрелял. «Бочкарев в ту же минуту ликвидировал гражданского тремя выстрелами в живот и грудь», — говорится в материале. Таким же образом от рук «Ведьмака» погибли еще два мирных жителя. *«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Солдат подразделения «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Иван Бочарев терроризировал и расстреливал мирных жителей Мариуполя. Информацию о преступлениях украинского военного приводит спецпроект «Мариуполь: территория преступлений». «Я, Бочкарев Иван Русланович, боец подразделения „Азов“, занимавший должность водителя-стрелка группы разведки специального назначения, <…>. лично сделал около 30 выстрелов [по гражданской машине, замеченной в Мариуполе]. В машине находилось четверо гражданских. После чего командиром был отдан приказ покинуть позиции», — приводит спецпроект слова Бочкарева. В нем привели и другие преступления украинского солдата. Размещаясь в здании школы №42 Мариуполя, Бочкарев вместе со своим отрядом расстреливали укрывавшихся в них мирных жителей. «„Механик“ (командир отряда Бочкарева — прим. URA.RU) решил прекратить спор, приказав Бочкареву вместе с „Жекой“ и „Исламом“ открыть огонь по мирным постояльцам школы», — пояснили авторы публикации. Они отметили, что украинские военные догнали пытавшихся спастись гражданских и добили их. Находясь на территории городской школы Бочкарев вместе со своими сослуживцами терроризировали проходящих мимо и заглядывающих из любопытства мирных граждан. «У гражданских проверяли документы, смотрели их личные переписки в телефоне, выясняли место жительства, фактически допрашивали. Шансы, что после такого „разговора“ человека отпустят были невелики», — добавили авторы спецпроекта. В ходе одного из дежурств Бочкарев заметил мужчину, якобы снимавшего на видео технику его отряда. По приказу своего главнокомандующего он завел его в школу и расстрелял. «Бочкарев в ту же минуту ликвидировал гражданского тремя выстрелами в живот и грудь», — говорится в материале. Таким же образом от рук «Ведьмака» погибли еще два мирных жителя. *«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ