Курганские зеки выполнили рекордный заказ для местного завода. Фото

24 января 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

В курганской колонии делают опоры для местного мостового завода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Осужденные из курганской исправительной колонии №1 сдали рекордный объем конструкций для мостовых опор по контракту с заводом «Курганстальмост». Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН региона. «За ноябрь прошлого года выполнили рекордный объем по отгрузке готовой продукции — свыше 120 тонн [конструкций]», — процитировали в УФСИН замначальника центра трудовой адаптации осужденных Алексея Глазунова. Выпуск временных конструкций увеличился в три раза после расширения производственных площадей. В цехе работают 30 человек. По словам руководства, осужденные заинтересованы в увеличении производимой продукции, поскольку получают сдельную оплату. Есть система контроля качества, претензий к поставляемому продукту от заводчан не поступало. «Открытие участка по изготовлению мостовых металлоконструкций на базе центра трудовой адаптации осужденных в ИК-1 стало результатом рабочей встречи начальника УФСИН России по Курганской области Михаила Мачушкина, генерального директора „Курганстальмоста“ Дмитрия Парышева и председателя Курганской областной думы Дмитрия Фролова», — сообщили в УФСИН. Цех выпустил первую пробную партию в начале 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане открыли исправительный центр, где заводы могут найти себе сотрудников. Осужденные на принудительных работах задействованы на ведущих предприятиях региона. Курганские осужденные изготовили рекордную партию временных конструкций для завода «Курганстальмост» фото: пресс-служба УФСИН России по Курганской области В курганской колонии №1 расширили цех по выпуску мостовых конструкций для местного завода фото: пресс-служба УФСИН России по Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осужденные из курганской исправительной колонии №1 сдали рекордный объем конструкций для мостовых опор по контракту с заводом «Курганстальмост». Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН региона. «За ноябрь прошлого года выполнили рекордный объем по отгрузке готовой продукции — свыше 120 тонн [конструкций]», — процитировали в УФСИН замначальника центра трудовой адаптации осужденных Алексея Глазунова. Выпуск временных конструкций увеличился в три раза после расширения производственных площадей. В цехе работают 30 человек. По словам руководства, осужденные заинтересованы в увеличении производимой продукции, поскольку получают сдельную оплату. Есть система контроля качества, претензий к поставляемому продукту от заводчан не поступало. «Открытие участка по изготовлению мостовых металлоконструкций на базе центра трудовой адаптации осужденных в ИК-1 стало результатом рабочей встречи начальника УФСИН России по Курганской области Михаила Мачушкина, генерального директора „Курганстальмоста“ Дмитрия Парышева и председателя Курганской областной думы Дмитрия Фролова», — сообщили в УФСИН. Цех выпустил первую пробную партию в начале 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане открыли исправительный центр, где заводы могут найти себе сотрудников. Осужденные на принудительных работах задействованы на ведущих предприятиях региона.