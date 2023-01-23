23 января 2023

Курганские зеки выполнили рекордный заказ для местного завода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, колючая проволока, исправительная колония 1
В курганской колонии делают опоры для местного мостового завода Фото:

Осужденные из курганской исправительной колонии №1 сдали рекордный объем конструкций для мостовых опор по контракту с заводом «Курганстальмост». Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН региона.

«За ноябрь прошлого года выполнили рекордный объем по отгрузке готовой продукции — свыше 120 тонн [конструкций]», — процитировали в УФСИН замначальника центра трудовой адаптации осужденных Алексея Глазунова. Выпуск временных конструкций увеличился в три раза после расширения производственных площадей.

В цехе работают 30 человек. По словам руководства, осужденные заинтересованы в увеличении производимой продукции, поскольку получают сдельную оплату. Есть система контроля качества, претензий к поставляемому продукту от заводчан не поступало.

«Открытие участка по изготовлению мостовых металлоконструкций на базе центра трудовой адаптации осужденных в ИК-1 стало результатом рабочей встречи начальника УФСИН России по Курганской области Михаила Мачушкина, генерального директора „Курганстальмоста“ Дмитрия Парышева и председателя Курганской областной думы Дмитрия Фролова», — сообщили в УФСИН. Цех выпустил первую пробную партию в начале 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане открыли исправительный центр, где заводы могут найти себе сотрудников. Осужденные на принудительных работах задействованы на ведущих предприятиях региона.

Курганские осужденные изготовили рекордную партию временных конструкций для завода «Курганстальмост»
В курганской колонии №1 расширили цех по выпуску мостовых конструкций для местного завода
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Осужденные из курганской исправительной колонии №1 сдали рекордный объем конструкций для мостовых опор по контракту с заводом «Курганстальмост». Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН региона. «За ноябрь прошлого года выполнили рекордный объем по отгрузке готовой продукции — свыше 120 тонн [конструкций]», — процитировали в УФСИН замначальника центра трудовой адаптации осужденных Алексея Глазунова. Выпуск временных конструкций увеличился в три раза после расширения производственных площадей. В цехе работают 30 человек. По словам руководства, осужденные заинтересованы в увеличении производимой продукции, поскольку получают сдельную оплату. Есть система контроля качества, претензий к поставляемому продукту от заводчан не поступало. «Открытие участка по изготовлению мостовых металлоконструкций на базе центра трудовой адаптации осужденных в ИК-1 стало результатом рабочей встречи начальника УФСИН России по Курганской области Михаила Мачушкина, генерального директора „Курганстальмоста“ Дмитрия Парышева и председателя Курганской областной думы Дмитрия Фролова», — сообщили в УФСИН. Цех выпустил первую пробную партию в начале 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане открыли исправительный центр, где заводы могут найти себе сотрудников. Осужденные на принудительных работах задействованы на ведущих предприятиях региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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