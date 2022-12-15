В Кургане открыли исправительный центр, откуда заводы набирают сотрудников

Курганские заводы набирают рабочих в исправительном центре для осужденных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы, отбывающие наказание в виде принудительных работ в исправительном центре при ИК-1, остаются работать на местных предприятиях после отбытия наказания. Об этом сотрудники центра рассказали корреспонденту URA.RU.

«Осужденные самостоятельно ездят на принудительные работы на заводы, их там обучают и очень часто они остаются работать там и после окончания срока», — рассказала начальник отдела организации наказаний курганского УФСИН Наталья Котохина. По словам сотрудника исправительной системы, многие руководители довольны работой осужденных — так они закрывают свои вакансии в рабочих специальностях.

Условия пребывания осужденных в центре максимально похожи на свободу. Они готовят себе еду, стирают, пользуются в свободном режиме телевизором и интернетом, у большинства есть смартфоны и ноутбуки. На работу мужчины добираются самостоятельно, на заводах также не имеют ограничений. В выходные дни у осужденных бывают лекции и спортивные состязания, они ходят в магазины и домой на свидания.

В настоящее время в центре содержится 30 человек. До конца 2024 года в области откроют еще несколько центров, в которых будет содержаться более 900 человек. Осужденные, которым смягчили наказание с колонии на принудительные работы, довольны своим пребыванием в центре.

«Разница огромная — здесь как на воле, перемещение свободное по территории, свидания с родными каждые выходные», — рассказывает курганец Юрий, недавно переведенный в центр из колонии строгого режима. Сейчас он трудится на заводе «Курганстальмост» фрезеровщиком, получает около 40-50 тысяч рублей и строит планы на будущее.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский осужденный заработал на принудительных работах более 150 тысяч рублей. Мужчина, отбывающий наказание в исправительном центре, трудится на Курганском арматурном заводе.

Курганские осужденные исправительного центра самостоятельно покупают себе продукты и готовят еду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В комнате для сна отдыхают осужденные после ночной смены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для обитателей исправительного центра созданы комфортные условия пребывания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вернувшихся с работы или выхода в город осужденных досматривают на наличие запрещенных предметов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU