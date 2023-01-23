23 января 2023

Заведующая ателье оценила нововведение транспортной реформы в Кургане

В Кургане у кондукторов автобусов появилась форма
© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие «Автобус» Дорожные полицейские проверяют соответствие технического состояния. Курган, кондуктор, билет на автобус, пазик, автобус, маршрутка, паз
Кондукторы будут носить зеленые жилеты Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Новая форма кондукторов, которую они получат во время транспортной реформы в Кургане, является практичной и эстетичной. Об этом рассказала заведующая ателье Курганского промышленного техникума Татьяна Конева.

«Авторы модели выбрали вариант безрукавки. Это практично. Постоянно обилечивая пассажиров, кондуктор делает много движений руками, и к концу смены они могут отваливаться, если на них дополнительный груз навесить. Да, безрукавка, не так согревает зимой. Но в большинстве автобусов даже в мороз тепло. А летом в душном салоне в безрукавке, наоборот, не испаришься», — сообщила Конева газете «Новый мир».

По ее словам, зеленый цвет жилета является достаточно эстетичным, не вызывает негативных эмоций, не маркий, и его хорошо видно даже в переполненном автобусе. «Зеленый — это цвет травы, пробуждения жизни», — добавила Конева.

Транспортная реформа начала действовать в Кургане с января 2023 года. Во время нее 40 маршрутов постепенно заменят 51 новый. Перевозчики, отвечающие за новые маршруты должны соблюдать единые требования к визуальному оформлению автобусов и формы одежды экипажа.

Эскиз жилета
Фото:

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Новая форма кондукторов, которую они получат во время транспортной реформы в Кургане, является практичной и эстетичной. Об этом рассказала заведующая ателье Курганского промышленного техникума Татьяна Конева. «Авторы модели выбрали вариант безрукавки. Это практично. Постоянно обилечивая пассажиров, кондуктор делает много движений руками, и к концу смены они могут отваливаться, если на них дополнительный груз навесить. Да, безрукавка, не так согревает зимой. Но в большинстве автобусов даже в мороз тепло. А летом в душном салоне в безрукавке, наоборот, не испаришься», — сообщила Конева газете «Новый мир». По ее словам, зеленый цвет жилета является достаточно эстетичным, не вызывает негативных эмоций, не маркий, и его хорошо видно даже в переполненном автобусе. «Зеленый — это цвет травы, пробуждения жизни», — добавила Конева. Транспортная реформа начала действовать в Кургане с января 2023 года. Во время нее 40 маршрутов постепенно заменят 51 новый. Перевозчики, отвечающие за новые маршруты должны соблюдать единые требования к визуальному оформлению автобусов и формы одежды экипажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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