Заведующая ателье оценила нововведение транспортной реформы в Кургане

Новая форма кондукторов, которую они получат во время транспортной реформы в Кургане, является практичной и эстетичной. Об этом рассказала заведующая ателье Курганского промышленного техникума Татьяна Конева.
«Авторы модели выбрали вариант безрукавки. Это практично. Постоянно обилечивая пассажиров, кондуктор делает много движений руками, и к концу смены они могут отваливаться, если на них дополнительный груз навесить. Да, безрукавка, не так согревает зимой. Но в большинстве автобусов даже в мороз тепло. А летом в душном салоне в безрукавке, наоборот, не испаришься», — сообщила Конева газете «Новый мир».
По ее словам, зеленый цвет жилета является достаточно эстетичным, не вызывает негативных эмоций, не маркий, и его хорошо видно даже в переполненном автобусе. «Зеленый — это цвет травы, пробуждения жизни», — добавила Конева.
Транспортная реформа начала действовать в Кургане с января 2023 года. Во время нее 40 маршрутов постепенно заменят 51 новый. Перевозчики, отвечающие за новые маршруты должны соблюдать единые требования к визуальному оформлению автобусов и формы одежды экипажа.
Эскиз жилета
Фото: «Курганский транспорт», соцсеть «ВКонтакте»
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Новая форма кондукторов, которую они получат во время транспортной реформы в Кургане, является практичной и эстетичной. Об этом рассказала заведующая ателье Курганского промышленного техникума Татьяна Конева. «Авторы модели выбрали вариант безрукавки. Это практично. Постоянно обилечивая пассажиров, кондуктор делает много движений руками, и к концу смены они могут отваливаться, если на них дополнительный груз навесить. Да, безрукавка, не так согревает зимой. Но в большинстве автобусов даже в мороз тепло. А летом в душном салоне в безрукавке, наоборот, не испаришься», — сообщила Конева газете «Новый мир». По ее словам, зеленый цвет жилета является достаточно эстетичным, не вызывает негативных эмоций, не маркий, и его хорошо видно даже в переполненном автобусе. «Зеленый — это цвет травы, пробуждения жизни», — добавила Конева. Транспортная реформа начала действовать в Кургане с января 2023 года. Во время нее 40 маршрутов постепенно заменят 51 новый. Перевозчики, отвечающие за новые маршруты должны соблюдать единые требования к визуальному оформлению автобусов и формы одежды экипажа.