Курганцы столкнулись с коллапсом транспортной реформы

Перевозчики конфликтуют, а новые автобусы появятся в регионе к концу 2023 года

09 января 2023 в 07:41 Размер текста - 17 +

В Курганской области произойдут заметные изменения в сфере пассажироперевозок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Пассажиры автобусов в 2023 году уже столкнулись с проблемами, вызванными переходным периодом транспортной реформы в Кургане. Люди жалуются, что автобусы новых маршрутов не выходят на линию, или до места назначения нужно ехать на нескольких маршрутах. Также горожане не увидели новых автобусов. А жителям окраин региона проблематично добираться до Кургана — перевозчики отказываются от маршрутов. URA.RU составило список — к каким сложностям еще готовиться курганцам в связи с транспортной реформой. С чего все началось Ежегодно перевозчикам нужно будет обновлять парк автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В последние годы в Кургане сокращалось число автобусов. Перевозчики связывали это с отсутствием внятной стратегии развития пассажирских перевозок в городе. Также они были недовольны отсутствием регулируемого тарифа, который обязал бы власти больше контролировать перевозки и частично субсидировать их. Такая ситуация привела к тому, что водители автобусов, пытаясь обогнать друг друга и забрать больше пассажиров, стали нарушать графики движения и порой проезжать остановки. Также отдельный перевозчик в таких условиях мог внезапно повысить стоимость проезда. В сентябре 2021 года председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко попросила губернатора Курганской области Вадима Шумкова помочь заменить в регионе ПАЗики на современные автобусы. В 2022 году власти провели обследование маршрутной сети, а после объявили о планах ввести регулируемый тариф с единым интервалом автобусов. Позже стало известно, что в рамках транспортной реформы в Кургане планируется, что 40 новых маршрутов постепенно заменят 51 старый . Что будет дальше «Примерно схема останется та же, интервалы движения те же. Единственное, достаточно большому количеству пассажиров придется ездить с пересадками. У большинства горожан транспортные расходы не вырастут. Пострадают, например, льготники, так как для них число талонов не увеличивается, а количество пересадок из-за сокращения длины маршрутов может вырасти», — рассказал URA.RU депутат гордумы Иван Камшилов, который ранее работал начальником планового отдела пассажирского предприятия в Уфе. Перед запуском реформы представители мэрии в своей группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовали в видео с обращениям к жителям. «Администрация города готовила ее [реформу] больше года. <…> Они [перевозчики] будут осуществлять свою деятельность по регулируемому тарифу, который установлен в размере 30 рублей. Будет постепенная замена подвижного состава. На линию будут выходить новые качественные автобусы. Транспортные средства, которые попали в транспортную реформу будут брендированы», — рассказала мэр Кургана Елена Ситникова. Стоимость проезда может резко вырасти, если власти не будут помогать перевозчикам в покупке транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Она добавила, что льготы для пассажиров сохранятся. В том же видео директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков отметил, что с помощью новой маршрутной сети будет обеспечена транспортная доступность всех микрорайонов. Камшилов сообщил, что более короткие маршруты выгоднее для перевозчиков, так как в таком случае расходы растут не так быстро, как на длинных. Однако, если перевозчикам не помогут купить автобусы, по мнению Камшилова, предприниматели будут требовать поднят стоимость проезда на несколько рублей. Депутат считает, что проигравших в конкурсах перевозчиков на каких-то условиях задействуют в транспортной реформе. Другой источник URA.RU, связанный с перевозками, считает, что это сделать не так просто, так как результаты конкурса, по сути, разделили перевозчиков на две разные группы, и вполне вероятно, что между ними будут конфликты. При этом в дальнейшем, по его словам, умеренная конкуренция между оставшимися несколькими компаниями, отвечающими за автобусы, положительно скажется на рынке перевозок. «Во всех регионах России, где проходила транспортная реформа, этот процесс длился не один день. Чтобы не допустить коллапса, ее логично проводить поэтапно, чтобы люди привыкли к маршрутам, перевозчикам тоже нужно перестроиться. Мы предполагаем, что к концу года курганский общественный транспорт кардинально изменится в лучшую сторону», — объяснил URA.RU председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. Межмуниципальными перевозками все чаще будут заниматься крупные компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За пределами Кургана В 2022 году в регионе некоторые перевозчики отказывались от межмуниципальных маршрутов, и не везде удалось найти новых владельцев. «Тенденция отказа от межмуниципальных маршрутов продолжится. Сама существующая сейчас сеть маршрутов во многом устарела и в значительной степени осталась от СССР, поэтому не может сохраниться в текущих условиях, хотя бы потому, что при СССР это все субсидировалось, а сейчас не субсидируется», — сообщил URA.RU руководитель компании «ЭНКОР’авто» Владимир Петров. Он отметил, что сейчас требования к перевозчикам ужесточаются, поэтому предприниматели будут объединиться в более крупные юрлица. При этом, по словам Петрова, в этом нет катастрофы, потому что такие события происходят уже семь лет, но это замалчивали. Например, перевозчик прекращал ездить, а свидетельство у него не отбирали. По его мнению, спустя время люди привыкнут к периодическому отказу от маршрутов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пассажиры автобусов в 2023 году уже столкнулись с проблемами, вызванными переходным периодом транспортной реформы в Кургане. Люди жалуются, что автобусы новых маршрутов не выходят на линию, или до места назначения нужно ехать на нескольких маршрутах. Также горожане не увидели новых автобусов. А жителям окраин региона проблематично добираться до Кургана — перевозчики отказываются от маршрутов. URA.RU составило список — к каким сложностям еще готовиться курганцам в связи с транспортной реформой. С чего все началось В последние годы в Кургане сокращалось число автобусов. Перевозчики связывали это с отсутствием внятной стратегии развития пассажирских перевозок в городе. Также они были недовольны отсутствием регулируемого тарифа, который обязал бы власти больше контролировать перевозки и частично субсидировать их. Такая ситуация привела к тому, что водители автобусов, пытаясь обогнать друг друга и забрать больше пассажиров, стали нарушать графики движения и порой проезжать остановки. Также отдельный перевозчик в таких условиях мог внезапно повысить стоимость проезда. В сентябре 2021 года председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко попросила губернатора Курганской области Вадима Шумкова помочь заменить в регионе ПАЗики на современные автобусы. В 2022 году власти провели обследование маршрутной сети, а после объявили о планах ввести регулируемый тариф с единым интервалом автобусов. Позже стало известно, что в рамках транспортной реформы в Кургане планируется, что 40 новых маршрутов постепенно заменят 51 старый. Что будет дальше «Примерно схема останется та же, интервалы движения те же. Единственное, достаточно большому количеству пассажиров придется ездить с пересадками. У большинства горожан транспортные расходы не вырастут. Пострадают, например, льготники, так как для них число талонов не увеличивается, а количество пересадок из-за сокращения длины маршрутов может вырасти», — рассказал URA.RU депутат гордумы Иван Камшилов, который ранее работал начальником планового отдела пассажирского предприятия в Уфе. Перед запуском реформы представители мэрии в своей группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовали в видео с обращениям к жителям. «Администрация города готовила ее [реформу] больше года. <…> Они [перевозчики] будут осуществлять свою деятельность по регулируемому тарифу, который установлен в размере 30 рублей. Будет постепенная замена подвижного состава. На линию будут выходить новые качественные автобусы. Транспортные средства, которые попали в транспортную реформу будут брендированы», — рассказала мэр Кургана Елена Ситникова. Она добавила, что льготы для пассажиров сохранятся. В том же видео директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков отметил, что с помощью новой маршрутной сети будет обеспечена транспортная доступность всех микрорайонов. Камшилов сообщил, что более короткие маршруты выгоднее для перевозчиков, так как в таком случае расходы растут не так быстро, как на длинных. Однако, если перевозчикам не помогут купить автобусы, по мнению Камшилова, предприниматели будут требовать поднят стоимость проезда на несколько рублей. Депутат считает, что проигравших в конкурсах перевозчиков на каких-то условиях задействуют в транспортной реформе. Другой источник URA.RU, связанный с перевозками, считает, что это сделать не так просто, так как результаты конкурса, по сути, разделили перевозчиков на две разные группы, и вполне вероятно, что между ними будут конфликты. При этом в дальнейшем, по его словам, умеренная конкуренция между оставшимися несколькими компаниями, отвечающими за автобусы, положительно скажется на рынке перевозок. «Во всех регионах России, где проходила транспортная реформа, этот процесс длился не один день. Чтобы не допустить коллапса, ее логично проводить поэтапно, чтобы люди привыкли к маршрутам, перевозчикам тоже нужно перестроиться. Мы предполагаем, что к концу года курганский общественный транспорт кардинально изменится в лучшую сторону», — объяснил URA.RU председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. За пределами Кургана В 2022 году в регионе некоторые перевозчики отказывались от межмуниципальных маршрутов, и не везде удалось найти новых владельцев. «Тенденция отказа от межмуниципальных маршрутов продолжится. Сама существующая сейчас сеть маршрутов во многом устарела и в значительной степени осталась от СССР, поэтому не может сохраниться в текущих условиях, хотя бы потому, что при СССР это все субсидировалось, а сейчас не субсидируется», — сообщил URA.RU руководитель компании «ЭНКОР’авто» Владимир Петров. Он отметил, что сейчас требования к перевозчикам ужесточаются, поэтому предприниматели будут объединиться в более крупные юрлица. При этом, по словам Петрова, в этом нет катастрофы, потому что такие события происходят уже семь лет, но это замалчивали. Например, перевозчик прекращал ездить, а свидетельство у него не отбирали. По его мнению, спустя время люди привыкнут к периодическому отказу от маршрутов.