Военный специалист назвал скрытую опасность танков Leopard

Военный специалист: танки Leopard рискуют создать на Украине радиоактивную угрозу

27 января 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Снаряды Leopard 2 могут привести к развитию лейкемии у людей, считает Александр Широкорад Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие танки Leopard 2, которые поставят на Украину, могут быть снабжены урановыми наконечниками. Эти снаряды являются причиной заражения радиацией в зонах взрыва. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад. «Речь идет о подкалиберных снарядах, их сердечниках с объединенным ураном. Бронепробиваемость у них несколько выше. Но они дают определенные уровни заражения. Это опасно для населения, которое находится в этом районе взрыва, в районе водоемов, проведения хозяйственных работ. Такие снаряды использовались, в частности, в Югославии и в Ираке, и потом население болело лейкемией (заболевание крови, — прим. URA.RU). Это как при работе реактора, при взрыве на Чернобыльской АЭС. Попросту говоря, происходит заражение радиоактивными веществами», — объяснил Александр Широкорад. По словам военного специалиста, урановые наконечники можно поставить на любые танки. «Наконечники, объединенные ураном, можно установить для любого танка. Но тут происходит страшная вещь. Это шаг до использования боевых радиоактивных веществ. То есть не только существует атомная бомба. Есть и боевые радиоактивные вещества, которые забрасываются на территорию противника и создаются там очаги какого-то реактивного заражения», — подчеркнул Широкорад. Ранее глава российской делегации на форуме ОБСЕ в Вене Константин Гаврилов предупредил страны Запада, которые занимаются поставкой военной техники Украине, избегать комплектаций танков Leopard 2, БМП Bradley и Marder снарядами с урановыми сердечниками. Москва расценит это как применение «грязно-ядерных бомб» против РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Немецкие танки Leopard 2, которые поставят на Украину, могут быть снабжены урановыми наконечниками. Эти снаряды являются причиной заражения радиацией в зонах взрыва. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад. «Речь идет о подкалиберных снарядах, их сердечниках с объединенным ураном. Бронепробиваемость у них несколько выше. Но они дают определенные уровни заражения. Это опасно для населения, которое находится в этом районе взрыва, в районе водоемов, проведения хозяйственных работ. Такие снаряды использовались, в частности, в Югославии и в Ираке, и потом население болело лейкемией (заболевание крови, — прим. URA.RU). Это как при работе реактора, при взрыве на Чернобыльской АЭС. Попросту говоря, происходит заражение радиоактивными веществами», — объяснил Александр Широкорад. По словам военного специалиста, урановые наконечники можно поставить на любые танки. «Наконечники, объединенные ураном, можно установить для любого танка. Но тут происходит страшная вещь. Это шаг до использования боевых радиоактивных веществ. То есть не только существует атомная бомба. Есть и боевые радиоактивные вещества, которые забрасываются на территорию противника и создаются там очаги какого-то реактивного заражения», — подчеркнул Широкорад. Ранее глава российской делегации на форуме ОБСЕ в Вене Константин Гаврилов предупредил страны Запада, которые занимаются поставкой военной техники Украине, избегать комплектаций танков Leopard 2, БМП Bradley и Marder снарядами с урановыми сердечниками. Москва расценит это как применение «грязно-ядерных бомб» против РФ.