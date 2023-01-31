Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не смогли форсировать Днепр

Военный эксперт Леонков: ВСУ не смогли форсировать Днепр из-за обмеления реки

31 января 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

ВС РФ оборудовали укрепрайоны по левому берегу Днепра, сказал Алексей Леонков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытка ВСУ форсировать Днепр закончилась провалом, потому что украинская техника не может проехать из-за обмеления реки. Также украинцы потерпели фиаско при нападении, потому что ВС РФ выстроили укрепрайоны по левому берегу Днепра. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков. «Чтобы по-серьезному форсировать Днепр, им [ВСУ] нужно по нему переправлять технику. Сейчас Днепр обмелел. Говорят, что уровень воды понизился метра на два. Но это не значит что его легко преодолеть», — заявил Алексей Леонков для MK.RU . По словам эксперта, в тех участках Днепра, где ушла вода, находится мягкий грунт, по которому не сможет проехать бронетехника. Также он отметил, что вдоль левого берега ВС РФ создали укрепрайоны. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что ВСУ пытались форсировать Днепр в районе Херсона. Однако попытка противника не увенчалась успехом, передает «Национальная служба новостей». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Российский лидер Владимир Путин заявил, что одной из важнейших целей СВО является защита мирного населения Донбасса.

Попытка ВСУ форсировать Днепр закончилась провалом, потому что украинская техника не может проехать из-за обмеления реки. Также украинцы потерпели фиаско при нападении, потому что ВС РФ выстроили укрепрайоны по левому берегу Днепра. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков. «Чтобы по-серьезному форсировать Днепр, им [ВСУ] нужно по нему переправлять технику. Сейчас Днепр обмелел. Говорят, что уровень воды понизился метра на два. Но это не значит что его легко преодолеть», — заявил Алексей Леонков для MK.RU. По словам эксперта, в тех участках Днепра, где ушла вода, находится мягкий грунт, по которому не сможет проехать бронетехника. Также он отметил, что вдоль левого берега ВС РФ создали укрепрайоны. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что ВСУ пытались форсировать Днепр в районе Херсона. Однако попытка противника не увенчалась успехом, передает «Национальная служба новостей». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Российский лидер Владимир Путин заявил, что одной из важнейших целей СВО является защита мирного населения Донбасса.