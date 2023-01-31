Курганец оскорбил судью во время процесса

01 февраля 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Житель Кургана оскорбил судью из-за несогласия с приговором по уголовному делу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана будут судить за оскорбление судьи во время заседания по уголовному делу. Информация об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Курганской области. «Следственными органами СК Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города за неуважение к суду. В настоящее время по делу проводится комплекс действий, направленных на закрепление доказательств», — указано в сообщение ведомства. По информации с сайта Следкома, в декабре 2022 года житель Кургана находился на заседании суда в качестве обвиняемого. Причина обвинения на сайте ведомства не сообщается. Известно, что 33-летний курганец из-за недовольства приговором, который ему вынес судья, публично оскорбил его нецензурными словами. Сотрудники регионального Следственного комитета пояснили, что в настоящий момент ведется следствие. Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области обматерил судью. Во время заседания в октябре 2022 года мужчина также выразил несогласие с приговором, оскорбив представителя власти.

Жителя Кургана будут судить за оскорбление судьи во время заседания по уголовному делу. Информация об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Курганской области. «Следственными органами СК Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города за неуважение к суду. В настоящее время по делу проводится комплекс действий, направленных на закрепление доказательств», — указано в сообщение ведомства. По информации с сайта Следкома, в декабре 2022 года житель Кургана находился на заседании суда в качестве обвиняемого. Причина обвинения на сайте ведомства не сообщается. Известно, что 33-летний курганец из-за недовольства приговором, который ему вынес судья, публично оскорбил его нецензурными словами. Сотрудники регионального Следственного комитета пояснили, что в настоящий момент ведется следствие. Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области обматерил судью. Во время заседания в октябре 2022 года мужчина также выразил несогласие с приговором, оскорбив представителя власти.