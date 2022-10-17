Житель Курганской области обматерил судью

Мужчина оскорбил судью нецензурной бранью во время заседания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области оскорбил судью нецензурной бранью. За это в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Данная информация была размещена 18 октября на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Согласно данным следствия, участвуя в судебном заседании гражданского судопроизводства и выражая свое несогласие с действиями судьи, мужчина проявил неуважение к суду и публично оскорбил судью нецензурными словами. <…> Следователем осуществляется комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, ведется следствие», — указано в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи. Ранее житель Тюменской области написал мировому судье Заводоуковского района, который ранее вынес ему приговор, письмо, где в неприличной форме не согласился с решением суда.