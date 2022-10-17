17 октября 2022

Житель Курганской области обматерил судью

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Приговор по уголовному делу обвиняемого в убийствах и других тяжких преступлениях Вячеслава Прямоносова. Курган, приговор, судья, суд
Мужчина оскорбил судью нецензурной бранью во время заседания Фото:

Житель Курганской области оскорбил судью нецензурной бранью. За это в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Данная информация была размещена 18 октября на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Согласно данным следствия, участвуя в судебном заседании гражданского судопроизводства и выражая свое несогласие с действиями судьи, мужчина проявил неуважение к суду и публично оскорбил судью нецензурными словами. <…> Следователем осуществляется комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, ведется следствие», — указано в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи. Ранее житель Тюменской области написал мировому судье Заводоуковского района, который ранее вынес ему приговор, письмо, где в неприличной форме не согласился с решением суда.

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Житель Курганской области оскорбил судью нецензурной бранью. За это в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Данная информация была размещена 18 октября на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Согласно данным следствия, участвуя в судебном заседании гражданского судопроизводства и выражая свое несогласие с действиями судьи, мужчина проявил неуважение к суду и публично оскорбил судью нецензурными словами. <…> Следователем осуществляется комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, ведется следствие», — указано в сообщении. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи. Ранее житель Тюменской области написал мировому судье Заводоуковского района, который ранее вынес ему приговор, письмо, где в неприличной форме не согласился с решением суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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