В Саратове два брата три года держали девушку в рабстве

02 февраля 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Двух братьев приговорили к девяти годам лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU Суд Саратова вынес приговор двум братьям, державшим на протяжении трех лет в рабстве местную девушку. Преступники приговорены к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК). «Следствием и судом установлено, в 2016 году 35 и 37-летний братья нашли и привлекли к труду незнакомую им 25-летнюю девушку. Приговором суда <…> назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы <…> в колонии строгого режима», — заявили в СК, информация представлена на официальном сайте ведомства. Согласно данным следствия, братья держали девушку в сарае на территории дома в селе Клещевка (Саратовский район), ее почти не кормили. Попытки бегства пресекались. Она проработала на злоумышленников вплоть до 2019 года, пока ей не удалось сбежать с помощью других граждан на авто.

Суд Саратова вынес приговор двум братьям, державшим на протяжении трех лет в рабстве местную девушку. Преступники приговорены к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК). «Следствием и судом установлено, в 2016 году 35 и 37-летний братья нашли и привлекли к труду незнакомую им 25-летнюю девушку. Приговором суда <…> назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы <…> в колонии строгого режима», — заявили в СК, информация представлена на официальном сайте ведомства. Согласно данным следствия, братья держали девушку в сарае на территории дома в селе Клещевка (Саратовский район), ее почти не кормили. Попытки бегства пресекались. Она проработала на злоумышленников вплоть до 2019 года, пока ей не удалось сбежать с помощью других граждан на авто.