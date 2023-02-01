01 февраля 2023

В Саратове два брата три года держали девушку в рабстве

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Двух братьев приговорили к девяти годам лишения свободы Фото:

Суд Саратова вынес приговор двум братьям, державшим на протяжении трех лет в рабстве местную девушку. Преступники приговорены к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК).

«Следствием и судом установлено, в 2016 году 35 и 37-летний братья нашли и привлекли к труду незнакомую им 25-летнюю девушку. Приговором суда <…> назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы <…> в колонии строгого режима», — заявили в СК, информация представлена на официальном сайте ведомства.

Согласно данным следствия, братья держали девушку в сарае на территории дома в селе Клещевка (Саратовский район), ее почти не кормили. Попытки бегства пресекались. Она проработала на злоумышленников вплоть до 2019 года, пока ей не удалось сбежать с помощью других граждан на авто.

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Суд Саратова вынес приговор двум братьям, державшим на протяжении трех лет в рабстве местную девушку. Преступники приговорены к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК). «Следствием и судом установлено, в 2016 году 35 и 37-летний братья нашли и привлекли к труду незнакомую им 25-летнюю девушку. Приговором суда <…> назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы <…> в колонии строгого режима», — заявили в СК, информация представлена на официальном сайте ведомства. Согласно данным следствия, братья держали девушку в сарае на территории дома в селе Клещевка (Саратовский район), ее почти не кормили. Попытки бегства пресекались. Она проработала на злоумышленников вплоть до 2019 года, пока ей не удалось сбежать с помощью других граждан на авто.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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