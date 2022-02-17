Россиянку с детьми несколько лет держали в рабстве на ферме

Россиянку с детьми несколько лет держали в рабстве и насиловали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Воронежской области мужчины заманили женщину с двумя детьми на ферму, где на протяжении двух лет держали их в рабстве. Уроженку Бурятии подвергали насилию, а детей избивали и поили алкоголем. Об этом сообщили в волонтерской организации «Альтернатива», которая борется с современным рабством.

Девушка приехала в столицу вместе с детьми на заработки, где ей предложили работу на воронежской ферме дояркой. Однако после прибытия женщина подверглась сексуальному и физическому насилию, а также постоянным угрозам расправы в случае обращения в полицию. Спустя два года организации «Альтернатива» удалось спасти женщину из рабства, сейчас семья находится в Москве.

«Помимо того, что девушку удерживали, ее также заставили сожительствовать с работником этой фермы. Мужчина насиловал девушку, избивал детей и наливал им алкоголь. На ферме Соне приходилось следить за стадом из порядка 50 голов скота», — пишет «Альтернатива» в своем instagram-аккаунте.

Ранее организация сообщала о том, что житель Сургута пять лет удерживал в рабстве уроженку Нигерии, которая родила от него детей. Сергей пугал свою жену тем, что если она выйдет из дома, ее арестуют и посадят. Девушка также не могла пользоваться телефоном, однако дозвонилась родителям, которые связались с волонтерским обществом. Отмечается, что паспорт девушки просрочен более чем на четыре года, а ее дети не ходили в садик и на них нет вообще никаких документов, уточняет Life .

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