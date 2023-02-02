В Челябинске водитель сбил трех пешеходов. Фото

03 февраля 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В микрорайоне Парковый-2 Челябинска 3 февраля автомобиль сбил трех пешеходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «На улице Петра Столыпина у дома 17, водитель на Фольксваген Гольф, совершил наезд на пешехода переходящего по пешеходному переходу, после чего изменил направление и сбил еще двух пешеходов и наехал на опору освещения. Травмы получили мужчина 1989 года рождения, женщина 1992 года рождения и женщина 1999 года рождения», — уточнили в ведомстве Все пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства устанавливаются. После наезда на пешеходов водитель въехал в опору освещения пресс-служба ГИБДД Челябинска Все пострадавшие доставлены в больницу пресс-служба ГИБДД Челябинска

В микрорайоне Парковый-2 Челябинска 3 февраля автомобиль сбил трех пешеходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «На улице Петра Столыпина у дома 17, водитель на Фольксваген Гольф, совершил наезд на пешехода переходящего по пешеходному переходу, после чего изменил направление и сбил еще двух пешеходов и наехал на опору освещения. Травмы получили мужчина 1989 года рождения, женщина 1992 года рождения и женщина 1999 года рождения», — уточнили в ведомстве Все пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства устанавливаются.