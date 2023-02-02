02 февраля 2023

В Челябинске водитель сбил трех пешеходов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, пешеход, пешеходный переход в снегу, снегопад
Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу Фото:

В микрорайоне Парковый-2 Челябинска 3 февраля автомобиль сбил трех пешеходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«На улице Петра Столыпина у дома 17, водитель на Фольксваген Гольф, совершил наезд на пешехода переходящего по пешеходному переходу, после чего изменил направление и сбил еще двух пешеходов и наехал на опору освещения. Травмы получили мужчина 1989 года рождения, женщина 1992 года рождения и женщина 1999 года рождения», — уточнили в ведомстве

Все пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства устанавливаются.

После наезда на пешеходов водитель въехал в опору освещения
Все пострадавшие доставлены в больницу

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В микрорайоне Парковый-2 Челябинска 3 февраля автомобиль сбил трех пешеходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «На улице Петра Столыпина у дома 17, водитель на Фольксваген Гольф, совершил наезд на пешехода переходящего по пешеходному переходу, после чего изменил направление и сбил еще двух пешеходов и наехал на опору освещения. Травмы получили мужчина 1989 года рождения, женщина 1992 года рождения и женщина 1999 года рождения», — уточнили в ведомстве Все пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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